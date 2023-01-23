https://ria.ru/20230123/polsha-1846749774.html

Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий

Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий - РИА Новости, 23.01.2023

Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий

Согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:29

2023-01-23T12:29

2023-01-23T13:05

в мире

польша

матеуш моравецкий

анналена бербок

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германия

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нато

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ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят. "Мы попросим такого согласия, но это как раз второстепенная тема", - сказал Моравецкий. "Даже если бы мы этого согласия не получили, то и так в рамках малой коалиции, если бы Германии не было в этой коалиции, и так передадим наши танки вместе с другими на Украину. Условием для нас на данный момент является то, чтобы построить как минимум малую коалицию", - заявил он. Ранее премьер-министр Польши в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/polsha-1846735471.html

https://ria.ru/20230123/es-1846749472.html

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, матеуш моравецкий, анналена бербок, украина, германия, россия, нато