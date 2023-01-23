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Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий - РИА Новости, 23.01.2023
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Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий
Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий - РИА Новости, 23.01.2023
Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий
Согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:29
2023-01-23T13:05
в мире
польша
матеуш моравецкий
анналена бербок
украина
германия
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ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят. "Мы попросим такого согласия, но это как раз второстепенная тема", - сказал Моравецкий. "Даже если бы мы этого согласия не получили, то и так в рамках малой коалиции, если бы Германии не было в этой коалиции, и так передадим наши танки вместе с другими на Украину. Условием для нас на данный момент является то, чтобы построить как минимум малую коалицию", - заявил он. Ранее премьер-министр Польши в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, польша, матеуш моравецкий, анналена бербок, украина, германия, россия, нато
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Анналена Бербок, Украина, Германия, Россия, НАТО
12:29 23.01.2023 (обновлено: 13:05 23.01.2023)
 
Согласие ФРГ на передачу Киеву танков не имеет значения, заявил Моравецкий

Моравецкий: согласие ФРГ на передачу Киеву танков Leopard не имеет большого значения

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В воскресенье министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.
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"Мы попросим такого согласия, но это как раз второстепенная тема", - сказал Моравецкий.
"Даже если бы мы этого согласия не получили, то и так в рамках малой коалиции, если бы Германии не было в этой коалиции, и так передадим наши танки вместе с другими на Украину. Условием для нас на данный момент является то, чтобы построить как минимум малую коалицию", - заявил он.
Ранее премьер-министр Польши в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийАнналена БербокУкраинаГерманияРоссияНАТО
 
 
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