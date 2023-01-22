https://ria.ru/20230122/tanki-1846663262.html

МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами

МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами - РИА Новости, 22.01.2023

МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами

Германия готова положительно ответить на запросы третьих стран о поставке Украине танков немецкого производства, если такие поступят, заявила министр... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T23:31

2023-01-22T23:31

2023-01-22T23:47

в мире

анналена бербок

матеуш моравецкий

германия

украина

польша

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Германия готова положительно ответить на запросы третьих стран о поставке Украине танков немецкого производства, если такие поступят, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу LCI."На данный момент вопрос еще не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать", — сказала она.Ранее в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова создать новую военную коалицию, если Германия не согласится отправить ВСУ танки Leopard. По его словам, новое объединение будет состоять их стран, которые "готовы пожертвовать частью своей современной техники для Украины".На этой неделе на авиабазе Рамштайн прошла встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, где обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевским властям. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков Leopard 2. В Берлине пока воздерживаются от принятия окончательного решения, несмотря на то, что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.Как писала газета Süddeutsche Zeitung, немецкий лидер в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит украинским войскам свои танки, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.После начала российской спецоперации на Украине США и союзники начали накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html

https://ria.ru/20230122/sholts-1846606012.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

германия

украина

польша

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в мире, анналена бербок, матеуш моравецкий, германия, украина, польша, воздушно-космические силы россии, нато, олаф шольц, вооруженные силы украины