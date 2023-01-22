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МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/tanki-1846663262.html
МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами
МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами - РИА Новости, 22.01.2023
МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами
Германия готова положительно ответить на запросы третьих стран о поставке Украине танков немецкого производства, если такие поступят, заявила министр... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:31
2023-01-22T23:47
в мире
анналена бербок
матеуш моравецкий
германия
украина
польша
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Германия готова положительно ответить на запросы третьих стран о поставке Украине танков немецкого производства, если такие поступят, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу LCI."На данный момент вопрос еще не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать", — сказала она.Ранее в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова создать новую военную коалицию, если Германия не согласится отправить ВСУ танки Leopard. По его словам, новое объединение будет состоять их стран, которые "готовы пожертвовать частью своей современной техники для Украины".На этой неделе на авиабазе Рамштайн прошла встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, где обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевским властям. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков Leopard 2. В Берлине пока воздерживаются от принятия окончательного решения, несмотря на то, что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.Как писала газета Süddeutsche Zeitung, немецкий лидер в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит украинским войскам свои танки, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.После начала российской спецоперации на Украине США и союзники начали накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230122/tanki-1846524434.html
https://ria.ru/20230122/sholts-1846606012.html
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в мире, анналена бербок, матеуш моравецкий, германия, украина, польша, воздушно-космические силы россии, нато, олаф шольц, вооруженные силы украины
В мире, Анналена Бербок, Матеуш Моравецкий, Германия, Украина, Польша, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, НАТО, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
23:31 22.01.2023 (обновлено: 23:47 22.01.2023)
 
МИД Германии допустил отправку немецких танков Киеву третьими странами

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии загружают танк Leopard
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard . Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 янв — РИА Новости. Германия готова положительно ответить на запросы третьих стран о поставке Украине танков немецкого производства, если такие поступят, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу LCI.
"На данный момент вопрос еще не был задан, но если бы его нам задали, мы бы не стали препятствовать", — сказала она.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 00:23Специальная военная операция на Украине
ФРГ готова отдать Киеву танки, используемые в качестве мишеней, пишут СМИ
Ранее в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова создать новую военную коалицию, если Германия не согласится отправить ВСУ танки Leopard. По его словам, новое объединение будет состоять их стран, которые "готовы пожертвовать частью своей современной техники для Украины".
На этой неделе на авиабазе Рамштайн прошла встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, где обсуждался вопрос о наращивании военной помощи киевским властям. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков Leopard 2. В Берлине пока воздерживаются от принятия окончательного решения, несмотря на то, что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 16:04Специальная военная операция на Украине
Шольц своим поведением вывел США из себя, пишут СМИ
Как писала газета Süddeutsche Zeitung, немецкий лидер в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит украинским войскам свои танки, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
После начала российской спецоперации на Украине США и союзники начали накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00
Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокМатеуш МоравецкийГерманияУкраинаПольшаВоздушно-космические силы РоссииНАТООлаф ШольцВооруженные силы Украины
 
 
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