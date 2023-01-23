https://ria.ru/20230123/kontrol-1846822954.html

Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах

Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах - РИА Новости, 23.01.2023

Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах

В Госдуме рассмотрят идею проверки производителей школьного питания в рамках родительского контроля, сообщила председатель думского комитета по просвещению... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:34

2023-01-23T15:34

2023-01-23T16:01

общество

ольга казакова

россия

госдума рф

единая россия

совет федерации рф

дети

социальный навигатор

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Госдуме рассмотрят идею проверки производителей школьного питания в рамках родительского контроля, сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. "Мы в "Единой России" организуем родительский контроль… Очень интересное было предложение посмотреть в рамках родительского контроля не только блюда на выходе, не только то, что ребенок ест, когда уже стоит блюдо на столе, но и пойти к производителю, кто поставляет продукт, что это за предприятие, есть ли у него возможности, качественная ли там продукция. Это очень интересное предложение, я думаю, мы его реализуем в рамках родительского контроля, который мы в рамках нашей партийной программы "Новая школа" очень эффективно задействуем", - заявила Казакова журналистам. Депутат добавила, что важно распространить программу с горячим питанием на школы в новых территориях России. "Для нас важно внимание тем территориям, тем нашим школам, где дети по объективным причинам не могут получать горячее питание непосредственно в школьной столовой", - добавила она. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина, заявила о том, что преобразования никак не должны повлиять на формат и качество питания всех российских школьников.

https://ria.ru/20230123/shkola-1846687492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, ольга казакова, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, дети, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы