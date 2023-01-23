https://ria.ru/20230123/kontrol-1846822954.html
Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах
Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах - РИА Новости, 23.01.2023
Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах
В Госдуме рассмотрят идею проверки производителей школьного питания в рамках родительского контроля, сообщила председатель думского комитета по просвещению... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:34
2023-01-23T15:34
2023-01-23T16:01
общество
ольга казакова
россия
госдума рф
единая россия
совет федерации рф
дети
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a35bfe7feb11a0b19d23f206cc3d6da.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Госдуме рассмотрят идею проверки производителей школьного питания в рамках родительского контроля, сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. "Мы в "Единой России" организуем родительский контроль… Очень интересное было предложение посмотреть в рамках родительского контроля не только блюда на выходе, не только то, что ребенок ест, когда уже стоит блюдо на столе, но и пойти к производителю, кто поставляет продукт, что это за предприятие, есть ли у него возможности, качественная ли там продукция. Это очень интересное предложение, я думаю, мы его реализуем в рамках родительского контроля, который мы в рамках нашей партийной программы "Новая школа" очень эффективно задействуем", - заявила Казакова журналистам. Депутат добавила, что важно распространить программу с горячим питанием на школы в новых территориях России. "Для нас важно внимание тем территориям, тем нашим школам, где дети по объективным причинам не могут получать горячее питание непосредственно в школьной столовой", - добавила она. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина, заявила о том, что преобразования никак не должны повлиять на формат и качество питания всех российских школьников.
https://ria.ru/20230123/shkola-1846687492.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615318_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_dfb1fca4dd8f7ff0408fbd2a1b710596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга казакова, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, дети, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Ольга Казакова, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
15:34 23.01.2023 (обновлено: 16:01 23.01.2023)
Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах
В Госдуме рассмотрят идею о проверке школьного питания в рамках родительского контроля