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Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах - РИА Новости, 23.01.2023
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Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах
Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах - РИА Новости, 23.01.2023
Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах
В Госдуме рассмотрят идею проверки производителей школьного питания в рамках родительского контроля, сообщила председатель думского комитета по просвещению... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:34
2023-01-23T16:01
общество
ольга казакова
россия
госдума рф
единая россия
совет федерации рф
дети
социальный навигатор
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Госдуме рассмотрят идею проверки производителей школьного питания в рамках родительского контроля, сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. "Мы в "Единой России" организуем родительский контроль… Очень интересное было предложение посмотреть в рамках родительского контроля не только блюда на выходе, не только то, что ребенок ест, когда уже стоит блюдо на столе, но и пойти к производителю, кто поставляет продукт, что это за предприятие, есть ли у него возможности, качественная ли там продукция. Это очень интересное предложение, я думаю, мы его реализуем в рамках родительского контроля, который мы в рамках нашей партийной программы "Новая школа" очень эффективно задействуем", - заявила Казакова журналистам. Депутат добавила, что важно распространить программу с горячим питанием на школы в новых территориях России. "Для нас важно внимание тем территориям, тем нашим школам, где дети по объективным причинам не могут получать горячее питание непосредственно в школьной столовой", - добавила она. Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина, заявила о том, что преобразования никак не должны повлиять на формат и качество питания всех российских школьников.
https://ria.ru/20230123/shkola-1846687492.html
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общество, ольга казакова, россия, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, дети, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Ольга Казакова, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
15:34 23.01.2023 (обновлено: 16:01 23.01.2023)
 
Родителей могут привлечь к контролю за организацией питания в школах

В Госдуме рассмотрят идею о проверке школьного питания в рамках родительского контроля

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Госдуме рассмотрят идею проверки производителей школьного питания в рамках родительского контроля, сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова.
"Мы в "Единой России" организуем родительский контроль… Очень интересное было предложение посмотреть в рамках родительского контроля не только блюда на выходе, не только то, что ребенок ест, когда уже стоит блюдо на столе, но и пойти к производителю, кто поставляет продукт, что это за предприятие, есть ли у него возможности, качественная ли там продукция. Это очень интересное предложение, я думаю, мы его реализуем в рамках родительского контроля, который мы в рамках нашей партийной программы "Новая школа" очень эффективно задействуем", - заявила Казакова журналистам.
Депутат добавила, что важно распространить программу с горячим питанием на школы в новых территориях России.
"Для нас важно внимание тем территориям, тем нашим школам, где дети по объективным причинам не могут получать горячее питание непосредственно в школьной столовой", - добавила она.
Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина, заявила о том, что преобразования никак не должны повлиять на формат и качество питания всех российских школьников.
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ОбществоОльга КазаковаРоссияГосдума РФЕдиная РоссияСовет Федерации РФДетиСоциальный навигаторСН_ОбразованиеДетские вопросы
 
 
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