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Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране - РИА Новости, 22.01.2023
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Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране
Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране - РИА Новости, 22.01.2023
Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране
В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T05:44
2023-01-22T11:17
в мире
юар
россия
владимир путин
жозеп боррель
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
москва
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Боррель в декабря 2022 года заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие Москву жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Путин, комментируя эти слова, сказал, что "Боррель – большой, крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили". Путин отметил, что в Африке знают, что такое Россия и где она находится, а также "знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма". Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке. В конце декабря заявление Борреля прокомментировал РИА Новости посол Кении в России Бенсон Огуту: "Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем". Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
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в мире, юар, россия, владимир путин, жозеп боррель, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), москва
В мире, ЮАР, Россия, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Москва
05:44 22.01.2023 (обновлено: 11:17 22.01.2023)
 
Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране

Посол Мзувукиле Макетука: в ЮАР каждый ребенок знает, кто такой Путин

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Боррель в декабря 2022 года заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие Москву жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Путин, комментируя эти слова, сказал, что "Боррель – большой, крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили". Путин отметил, что в Африке знают, что такое Россия и где она находится, а также "знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма".
"Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина", – сказал посол.
Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке.
В конце декабря заявление Борреля прокомментировал РИА Новости посол Кении в России Бенсон Огуту: "Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем".
Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:02
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В миреЮАРРоссияВладимир ПутинЖозеп БоррельМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Москва
 
 
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