05:44 22.01.2023 (обновлено: 11:17 22.01.2023)
Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране
Посол Мзувукиле Макетука: в ЮАР каждый ребенок знает, кто такой Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Боррель в декабря 2022 года заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие Москву жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Путин, комментируя эти слова, сказал, что "Боррель – большой, крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили". Путин отметил, что в Африке знают, что такое Россия и где она находится, а также "знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма".
"Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина", – сказал посол.
Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке.
В конце декабря заявление Борреля прокомментировал РИА Новости посол Кении в России Бенсон Огуту: "Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем".
20 января, 11:02Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос