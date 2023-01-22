https://ria.ru/20230122/yuar-1846535834.html

Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране

Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране - РИА Новости, 22.01.2023

Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране

В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T05:44

2023-01-22T05:44

2023-01-22T11:17

в мире

юар

россия

владимир путин

жозеп боррель

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

москва

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Боррель в декабря 2022 года заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие Москву жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Путин, комментируя эти слова, сказал, что "Боррель – большой, крупный политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили". Путин отметил, что в Африке знают, что такое Россия и где она находится, а также "знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма". Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке. В конце декабря заявление Борреля прокомментировал РИА Новости посол Кении в России Бенсон Огуту: "Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем". Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230120/putin-1846179154.html

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в мире, юар, россия, владимир путин, жозеп боррель, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), москва