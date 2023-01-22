https://ria.ru/20230122/sammit-1846567922.html

Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка

Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 22.01.2023

Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка

Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:56

2023-01-22T10:56

2023-01-22T11:08

в мире

санкт-петербург

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

сирил рамафоса

юар

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что руководство страны рассчитывает принять участие во втором саммите и экономическом форуме Россия-Африка, который запланирован на 26-29 июля этого года в Петербурге. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

санкт-петербург

юар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, санкт-петербург, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сирил рамафоса, юар