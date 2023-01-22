https://ria.ru/20230122/sammit-1846567922.html
Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка
Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 22.01.2023
Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка
Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:56
2023-01-22T10:56
2023-01-22T11:08
в мире
санкт-петербург
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
сирил рамафоса
юар
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что руководство страны рассчитывает принять участие во втором саммите и экономическом форуме Россия-Африка, который запланирован на 26-29 июля этого года в Петербурге. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкт-петербург, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сирил рамафоса, юар
В мире, Санкт-Петербург, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Сирил Рамафоса, ЮАР
10:56 22.01.2023 (обновлено: 11:08 22.01.2023)
Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка
Посол ЮАР Макетука: президент Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка