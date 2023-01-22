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Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 22.01.2023
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Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка
Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 22.01.2023
Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка
Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:56
2023-01-22T11:08
в мире
санкт-петербург
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
сирил рамафоса
юар
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что руководство страны рассчитывает принять участие во втором саммите и экономическом форуме Россия-Африка, который запланирован на 26-29 июля этого года в Петербурге. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Читайте полный текст интервью Мзувукиле Макетуки &gt;&gt;
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в мире, санкт-петербург, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сирил рамафоса, юар
В мире, Санкт-Петербург, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Сирил Рамафоса, ЮАР
10:56 22.01.2023 (обновлено: 11:08 22.01.2023)
 
Президент ЮАР принял приглашение на саммит Россия-Африка

Посол ЮАР Макетука: президент Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.
"Президент Рамафоса уже получил приглашение и принял его... Это первый шаг", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор сообщила РИА Новости, что руководство страны рассчитывает принять участие во втором саммите и экономическом форуме Россия-Африка, который запланирован на 26-29 июля этого года в Петербурге.
Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи.
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В миреСанкт-ПетербургМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Сирил РамафосаЮАР
 
 
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