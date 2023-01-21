Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/zaes-1846449719.html
В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным
В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным - РИА Новости, 21.01.2023
В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал нежизнеспособным план МАГАТЭ по... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:06
2023-01-21T13:06
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
россия
владимир рогов
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:415:2903:2048_1920x0_80_0_0_83100dc7558d7c52526861f38cf808c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал нежизнеспособным план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что необходимо срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС на фоне "ухудшения ситуации" в регионе. "План МАГАТЭ по созданию зоны безопасности, связанный с отводом наших войск и создания демилитаризированной зоны, нежизнеспособен. Единственный вариант обезопасить атомную станцию – лишить боевиков ВСУ возможности ее обстреливать, а все остальное от лукавого", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, украинские войска должны быть отведены от Запорожской АЭС за пределы досягаемости их артиллерийских орудий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230121/verbovka-1846417410.html
https://ria.ru/20230117/zaes-1845402020.html
запорожская область
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, россия, владимир рогов, рафаэль гросси, сергей шойгу, безопасность
Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Безопасность
13:06 21.01.2023
 
В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным

Рогов раскритиковал план МАГАТЭ по Запорожской АЭС, назвав его нежизнеспособным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал нежизнеспособным план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что необходимо срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС на фоне "ухудшения ситуации" в регионе.
Советник гендиректора Росэнергоатома о вербовке Киевом сотрудников Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:02
В "Росэнергоатоме" заявили о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС
"План МАГАТЭ по созданию зоны безопасности, связанный с отводом наших войск и создания демилитаризированной зоны, нежизнеспособен. Единственный вариант обезопасить атомную станцию – лишить боевиков ВСУ возможности ее обстреливать, а все остальное от лукавого", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинские войска должны быть отведены от Запорожской АЭС за пределы досягаемости их артиллерийских орудий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:00Специальная военная операция на Украине
Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время
 
Запорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир РоговРафаэль ГроссиСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала