https://ria.ru/20230121/zaes-1846449719.html

В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным

В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным - РИА Новости, 21.01.2023

В Запорожской области назвали план МАГАТЭ по ЗАЭС нежизнеспособным

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал нежизнеспособным план МАГАТЭ по... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:06

2023-01-21T13:06

2023-01-21T13:06

запорожская область

энергодар

запорожская аэс

магатэ

вооруженные силы украины

россия

владимир рогов

рафаэль гросси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал нежизнеспособным план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что необходимо срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС на фоне "ухудшения ситуации" в регионе. "План МАГАТЭ по созданию зоны безопасности, связанный с отводом наших войск и создания демилитаризированной зоны, нежизнеспособен. Единственный вариант обезопасить атомную станцию – лишить боевиков ВСУ возможности ее обстреливать, а все остальное от лукавого", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, украинские войска должны быть отведены от Запорожской АЭС за пределы досягаемости их артиллерийских орудий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230121/verbovka-1846417410.html

https://ria.ru/20230117/zaes-1845402020.html

запорожская область

энергодар

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, россия, владимир рогов, рафаэль гросси, сергей шойгу, безопасность