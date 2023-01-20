https://ria.ru/20230120/glyukoza-1846293760.html
Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире - РИА Новости, 20.01.2023
Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Дочь певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) 15-летняя Лидия устроила пожар в квартире. Девушка вернулась из Индии и решила зажечь свечи. Однако в результате... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:01
2023-01-20T16:01
2023-01-20T16:01
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
дети
знаменитости
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) 15-летняя Лидия устроила пожар в квартире. Девушка вернулась из Индии и решила зажечь свечи. Однако в результате произошло возгорание. Также она успокоила подписчиков и сообщила, что никто не пострадал. Певица Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Вскоре у пары родилась дочь Лидия. Также супруги воспитывают 11-летнюю Веру. Старшая наследница артистки пошла по стопам матери. Она также занимается музыкой. Ранее Лидия возмутилась слухами о своей небинарности. Она призвала не верить желтой прессе.
https://ria.ru/20210907/glyukoza-1748987153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глюкоза (наталья ионова), дети, знаменитости
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова), Дети, Знаменитости
Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире из-за неаккуратного обращения со свечами
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) 15-летняя Лидия устроила пожар в квартире. Девушка вернулась из Индии и решила зажечь свечи. Однако в результате произошло возгорание.
"Я возвращаюсь в Москву из Индии. В этот же день нечаянно устраиваю пожар", – призналась дочь исполнительницы в своей соцсети.
Также она успокоила подписчиков и сообщила, что никто не пострадал.
"Для всех, кто волнуется: слава богу, все хорошо. Никто не пострадал. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками", – заключила Лидия.
Певица Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Вскоре у пары родилась дочь Лидия. Также супруги воспитывают 11-летнюю Веру.
Старшая наследница артистки пошла по стопам матери. Она также занимается музыкой.
Ранее Лидия возмутилась
слухами о своей небинарности. Она призвала не верить желтой прессе.