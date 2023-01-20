https://ria.ru/20230120/glyukoza-1846293760.html

Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире

Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире - РИА Новости, 20.01.2023

Старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире

Дочь певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) 15-летняя Лидия устроила пожар в квартире. Девушка вернулась из Индии и решила зажечь свечи. Однако в результате... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:01

2023-01-20T16:01

2023-01-20T16:01

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

дети

знаменитости

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) 15-летняя Лидия устроила пожар в квартире. Девушка вернулась из Индии и решила зажечь свечи. Однако в результате произошло возгорание. Также она успокоила подписчиков и сообщила, что никто не пострадал. Певица Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. Вскоре у пары родилась дочь Лидия. Также супруги воспитывают 11-летнюю Веру. Старшая наследница артистки пошла по стопам матери. Она также занимается музыкой. Ранее Лидия возмутилась слухами о своей небинарности. Она призвала не верить желтой прессе.

https://ria.ru/20210907/glyukoza-1748987153.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

глюкоза (наталья ионова), дети, знаменитости