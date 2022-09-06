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Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности - РИА Новости, 06.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220906/glyukoza-1814838889.html
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности - РИА Новости, 06.09.2022
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности
Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:10
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шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты небинарная личность что ли?".Лидия, которая просит называть себя Реем, попросила подписчиков не верить фейкам."Ребят, хватит придумывать какую-то *** (ерунду – прим. ред), пожалуйста", – призвала дочь артистки.Ранее сама Глюкоза призналась, что в подростковом возрасте попала в "Бутырку" з-за наркотиков.
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глюкоза (наталья ионова)
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова)
14:10 06.09.2022
 
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности

Дочь Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Глюкоза
Певица Глюкоза - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты небинарная личность что ли?".
"Что? Нет. *** (черт – прим. ред.). И ты туда же. Нет, конечно. Не верь *** (долбанной – прим. ред.) желтой прессе", – написано на скриншоте.
Лидия, которая просит называть себя Реем, попросила подписчиков не верить фейкам.
"Ребят, хватит придумывать какую-то *** (ерунду – прим. ред), пожалуйста", – призвала дочь артистки.
Ранее сама Глюкоза призналась, что в подростковом возрасте попала в "Бутырку" з-за наркотиков.
Певица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 09:34Шоубиз
Суд взыскал с Глюкозы и ее мужа 26 миллионов рублей в пользу кредиторов
 
ШоубизГлюкоза (Наталья Ионова)
 
 
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