https://ria.ru/20220906/glyukoza-1814838889.html

Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности

Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности - РИА Новости, 06.09.2022

Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности

Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:10

2022-09-06T14:10

2022-09-06T14:10

шоубиз

глюкоза (наталья ионова)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты небинарная личность что ли?".Лидия, которая просит называть себя Реем, попросила подписчиков не верить фейкам."Ребят, хватит придумывать какую-то *** (ерунду – прим. ред), пожалуйста", – призвала дочь артистки.Ранее сама Глюкоза призналась, что в подростковом возрасте попала в "Бутырку" з-за наркотиков.

https://ria.ru/20220608/glyukoza-1793899153.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

глюкоза (наталья ионова)