https://ria.ru/20220906/glyukoza-1814838889.html
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности - РИА Новости, 06.09.2022
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности
Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:10
2022-09-06T14:10
2022-09-06T14:10
шоубиз
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты небинарная личность что ли?".Лидия, которая просит называть себя Реем, попросила подписчиков не верить фейкам."Ребят, хватит придумывать какую-то *** (ерунду – прим. ред), пожалуйста", – призвала дочь артистки.Ранее сама Глюкоза призналась, что в подростковом возрасте попала в "Бутырку" з-за наркотиков.
https://ria.ru/20220608/glyukoza-1793899153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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глюкоза (наталья ионова)
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова)
Дочь Глюкозы опровергла слухи о своей небинарности
Дочь Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дочь певицы Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности. Девушка в социальных сетях опубликовала скриншот переписки, где виден ответ на вопрос: "Ты небинарная личность что ли?".
"Что? Нет. *** (черт – прим. ред.). И ты туда же. Нет, конечно. Не верь *** (долбанной – прим. ред.) желтой прессе", – написано на скриншоте.
Лидия, которая просит называть себя Реем, попросила подписчиков не верить фейкам.
"Ребят, хватит придумывать какую-то *** (ерунду – прим. ред), пожалуйста", – призвала дочь артистки.
Ранее сама Глюкоза призналась
, что в подростковом возрасте попала в "Бутырку" з-за наркотиков.