https://ria.ru/20210907/glyukoza-1748987153.html

Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков

Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков - РИА Новости, 07.09.2021

Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в интервью Эльдару Джарахову призналась, что в подростковом возрасте попала в СИЗО "Бутырская тюрьма" из-за... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:53

2021-09-07T12:53

2021-09-07T12:53

шоубиз

бутырская тюрьма

максим фадеев

знаменитости

глюкоза (наталья ионова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748986458_564:295:3681:2048_1920x0_80_0_0_a9f8b230cffad76c3f0fbee9c1be4e50.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в интервью Эльдару Джарахову призналась, что в подростковом возрасте попала в СИЗО "Бутырская тюрьма" из-за наркотиков. Ее окружение употребляло запрещенные вещества.После задержания сотрудник полиции лично отвез ее домой к родителям. Звезда отметила, что благодарна таким полицейским, которые помогают запутавшимся и неосознанным подросткам свернуть с неправильного пути.После этого инцидента Наталья решила изменить свою жизнь. В этот момент ей встретился Максим Фадеев, который решил создать с ней "Глюкозу".В этом году продюсер сообщил, что продал все права на этот проект. Он признался, что планирует перестать заниматься артистами.

https://ria.ru/20210830/glyukoza-1747893225.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бутырская тюрьма, максим фадеев, знаменитости, глюкоза (наталья ионова)