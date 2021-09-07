Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в интервью Эльдару Джарахову призналась, что в подростковом возрасте попала в СИЗО "Бутырская тюрьма" из-за наркотиков. Ее окружение употребляло запрещенные вещества.
"У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в „Бутырку“, а мне 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: „Я такая-то употребляю наркотики“. Слава богу, что нигде не вылезло это видео, хотя на сегодняшний день, наверное, это было бы интересно посмотреть", – рассказала певица.
После задержания сотрудник полиции лично отвез ее домой к родителям. Звезда отметила, что благодарна таким полицейским, которые помогают запутавшимся и неосознанным подросткам свернуть с неправильного пути.
После этого инцидента Наталья решила изменить свою жизнь. В этот момент ей встретился Максим Фадеев, который решил создать с ней "Глюкозу".
В этом году продюсер сообщил, что продал все права на этот проект. Он признался, что планирует перестать заниматься артистами.
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