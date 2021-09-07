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Шоубиз
https://ria.ru/20210907/glyukoza-1748987153.html
Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков
Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков - РИА Новости, 07.09.2021
Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в интервью Эльдару Джарахову призналась, что в подростковом возрасте попала в СИЗО "Бутырская тюрьма" из-за... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:53
2021-09-07T12:53
шоубиз
бутырская тюрьма
максим фадеев
знаменитости
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в интервью Эльдару Джарахову призналась, что в подростковом возрасте попала в СИЗО "Бутырская тюрьма" из-за наркотиков. Ее окружение употребляло запрещенные вещества.После задержания сотрудник полиции лично отвез ее домой к родителям. Звезда отметила, что благодарна таким полицейским, которые помогают запутавшимся и неосознанным подросткам свернуть с неправильного пути.После этого инцидента Наталья решила изменить свою жизнь. В этот момент ей встретился Максим Фадеев, который решил создать с ней "Глюкозу".В этом году продюсер сообщил, что продал все права на этот проект. Он признался, что планирует перестать заниматься артистами.
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бутырская тюрьма, максим фадеев, знаменитости, глюкоза (наталья ионова)
12:53 07.09.2021
 

Певица Глюкоза попала подростком в "Бутырку" из-за наркотиков

© ДЖАРАХОВ/YoutubeСкриншот видеоинтервью Глюкозы Джарахову
Скриншот видеоинтервью Глюкозы Джарахову
© ДЖАРАХОВ/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) в интервью Эльдару Джарахову призналась, что в подростковом возрасте попала в СИЗО "Бутырская тюрьма" из-за наркотиков. Ее окружение употребляло запрещенные вещества.

"У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в „Бутырку“, а мне 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: „Я такая-то употребляю наркотики“. Слава богу, что нигде не вылезло это видео, хотя на сегодняшний день, наверное, это было бы интересно посмотреть", – рассказала певица.

После задержания сотрудник полиции лично отвез ее домой к родителям. Звезда отметила, что благодарна таким полицейским, которые помогают запутавшимся и неосознанным подросткам свернуть с неправильного пути.
После этого инцидента Наталья решила изменить свою жизнь. В этот момент ей встретился Максим Фадеев, который решил создать с ней "Глюкозу".
В этом году продюсер сообщил, что продал все права на этот проект. Он признался, что планирует перестать заниматься артистами.
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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ШоубизБутырская тюрьмаМаксим ФадеевЗнаменитостиГлюкоза (Наталья Ионова)
 
 
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