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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/fadeev-1743485792.html
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro - РИА Новости, 29.07.2021
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro
Продюсер Максим Фадеев сообщил, что продал права на музыку и образы певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и групп Serebro и Total, при этом он заявил, что РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:38
2021-07-29T18:01
шоу-бизнес
культура
глюкоза (наталья ионова)
максим фадеев
total
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев сообщил, что продал права на музыку и образы певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и групп Serebro и Total, при этом он заявил, что останется в профессии и будет преподавать, но прекратит "заниматься артистами"."Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и других. Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным", - написал Фадеев на своей странице в Instagram.Комментируя свою дальнейшую деятельность, продюсер отметил, что останется в профессии, будет продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе, однако "артистами заниматься" больше никогда не будет.
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шоу-бизнес, глюкоза (наталья ионова), максим фадеев, total
17:38 29.07.2021 (обновлено: 18:01 29.07.2021)
 
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro

Продюсер Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Максим Фадеев
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев сообщил, что продал права на музыку и образы певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и групп Serebro и Total, при этом он заявил, что останется в профессии и будет преподавать, но прекратит "заниматься артистами".
"Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и других. Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным", - написал Фадеев на своей странице в Instagram.
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Комментируя свою дальнейшую деятельность, продюсер отметил, что останется в профессии, будет продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе, однако "артистами заниматься" больше никогда не будет.
 
КультураШоу-бизнесГлюкоза (Наталья Ионова)Максим ФадеевTotal
 
 
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