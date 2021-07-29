https://ria.ru/20210729/fadeev-1743485792.html

Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro

Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro - РИА Новости, 29.07.2021

Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы и группы Serebro

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что продал права на музыку и образы певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и групп Serebro и Total, при этом он заявил, что РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:38

2021-07-29T17:38

2021-07-29T18:01

шоу-бизнес

культура

глюкоза (наталья ионова)

максим фадеев

total

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев сообщил, что продал права на музыку и образы певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и групп Serebro и Total, при этом он заявил, что останется в профессии и будет преподавать, но прекратит "заниматься артистами"."Сегодня прошла очень интересная сделка по продаже всех прав на музыку, образы, креатив и прочее группы Serebro, Glukoza, Total и других. Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным", - написал Фадеев на своей странице в Instagram.Комментируя свою дальнейшую деятельность, продюсер отметил, что останется в профессии, будет продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе, однако "артистами заниматься" больше никогда не будет.

https://ria.ru/20210622/fadeev-1738036866.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, глюкоза (наталья ионова), максим фадеев, total