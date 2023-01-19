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В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией - РИА Новости, 19.01.2023
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В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией
В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией - РИА Новости, 19.01.2023
В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европарламента с призывом создать специальный... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:43
2023-01-19T17:43
в мире
украина
сергей цеков
евросоюз
еврокомиссия
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европарламента с призывом создать специальный международный трибунал по Украине и использовать государственные активы РФ в качестве "репараций". Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал для судебного преследования за агрессию против Украины, а также предложил использовать государственные активы РФ "для репараций Киеву". Депутаты призвали институты Евросоюза добиваться международной поддержки их инициативы по "спецтрибуналу" в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. "Все, что касается резолюции по созданию трибунала, намерению судить Россию и истребовать с нее репарации – это совершенно невыполнимое, никчемное и ничтожное решение, которое не имеет никакой юридической силы. Все это напоминает коллективную шизофрению, которая и выражается в принятии подобных резолюций. Они, таким образом, провоцируют на то, чтобы другие межгосударственные объединения тоже создавали трибуналы", - сказал РИА Новости Цеков. По его мнению, если кого и судить на международном трибунале, так это США и страны ЕС, которые совершили множество международных военных преступлений в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других странах, где "стремились оружием навязать демократию", а также активно вели по всему миру политику колонизации. Ранее постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в конце 2022 года. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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в мире, украина, сергей цеков, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф
В мире, Украина, Сергей Цеков, Евросоюз, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ
17:43 19.01.2023
 
В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией

Совфед назвал резолюцию Европарламента о спецтрибунале по Украине коллективной шизофренией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европарламента с призывом создать специальный международный трибунал по Украине и использовать государственные активы РФ в качестве "репараций".
Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал для судебного преследования за агрессию против Украины, а также предложил использовать государственные активы РФ "для репараций Киеву". Депутаты призвали институты Евросоюза добиваться международной поддержки их инициативы по "спецтрибуналу" в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 13:43Специальная военная операция на Украине
Слуцкий предложил создать трибунал по действиям Украины с 2014 года
"Все, что касается резолюции по созданию трибунала, намерению судить Россию и истребовать с нее репарации – это совершенно невыполнимое, никчемное и ничтожное решение, которое не имеет никакой юридической силы. Все это напоминает коллективную шизофрению, которая и выражается в принятии подобных резолюций. Они, таким образом, провоцируют на то, чтобы другие межгосударственные объединения тоже создавали трибуналы", - сказал РИА Новости Цеков.
По его мнению, если кого и судить на международном трибунале, так это США и страны ЕС, которые совершили множество международных военных преступлений в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других странах, где "стремились оружием навязать демократию", а также активно вели по всему миру политику колонизации.
Ранее постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 21:49
Небензя назвал идею Киева организовать трибунал против России нелепой
Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в конце 2022 года. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.
В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 09:56
Блинкен: создание международного трибунала по Украине "находится на столе"
 
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