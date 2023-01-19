https://ria.ru/20230119/tribunal-1846061228.html

В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией

В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией - РИА Новости, 19.01.2023

В Совфеде назвали резолюцию о спецтрибунале по Украине шизофренией

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европарламента с призывом создать специальный... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:43

2023-01-19T17:43

2023-01-19T17:43

в мире

украина

сергей цеков

евросоюз

еврокомиссия

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал коллективной шизофренией резолюцию Европарламента с призывом создать специальный международный трибунал по Украине и использовать государственные активы РФ в качестве "репараций". Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом создать специальный международный трибунал для судебного преследования за агрессию против Украины, а также предложил использовать государственные активы РФ "для репараций Киеву". Депутаты призвали институты Евросоюза добиваться международной поддержки их инициативы по "спецтрибуналу" в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. "Все, что касается резолюции по созданию трибунала, намерению судить Россию и истребовать с нее репарации – это совершенно невыполнимое, никчемное и ничтожное решение, которое не имеет никакой юридической силы. Все это напоминает коллективную шизофрению, которая и выражается в принятии подобных резолюций. Они, таким образом, провоцируют на то, чтобы другие межгосударственные объединения тоже создавали трибуналы", - сказал РИА Новости Цеков. По его мнению, если кого и судить на международном трибунале, так это США и страны ЕС, которые совершили множество международных военных преступлений в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других странах, где "стремились оружием навязать демократию", а также активно вели по всему миру политику колонизации. Ранее постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в конце 2022 года. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838582177.html

https://ria.ru/20230109/nebenzya-1843776324.html

https://ria.ru/20221206/blinken-1836570810.html

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в мире, украина, сергей цеков, евросоюз, еврокомиссия, совет федерации рф