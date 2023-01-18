https://ria.ru/20230118/pamyat-1845752960.html
В Ленобласти почтили память героев-блокадников
В Ленобласти почтили память героев-блокадников - РИА Новости, 18.01.2023
В Ленобласти почтили память героев-блокадников
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами в юбилей прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к мемориалу... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:34
2023-01-18T15:34
2023-01-18T15:39
ленинградская область
александр дрозденко
ленинград
ленинградская область
блокада ленинграда (1941-1944)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами в юбилей прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к мемориалу "Танк-победитель", установленный в Санкт-Петербурге у реки Красненькой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, торжественная акция "На рубеже бессмертия", посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, традиционно проходит в Кировском районе Ленинградской области на территории музея "Прорыв". Глава региона почтил память воинов, принимавших участие в наступательной операции Ленинградского и Волховского фронтов "Искра", завершившейся прорывом немецко-фашистской блокады 18 января 1943 года. После минуты молчания оркестр исполнил гимн, а над Невой выпустили дымовой триколор."У каждого из нас в сердце хранится память о прорыве блокады Ленинграда. И 18 января для всех нас — это день, когда мы вспоминаем всех, кто погиб за Ленинград, прорывал блокаду Ленинграда — это солдаты Волховского и Ленинградского фронтов. Это день, когда в 1943 году весь мир понял, что победа в войне с фашистами будет за нами", — сказал глава региона, обращаясь к участникам памятного мероприятия глава. Дрозденко также отметил, что воспоминания, сохранившихся до наших дней благодаря выжившим ветеранам очень важны молодому поколению, которые должны знать и чтить память о Великой Отечественной войне и доблести советских солдат и граждан.
https://ria.ru/20230112/onlayn-estafeta-1844485943.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр дрозденко, ленинград, ленинградская область, блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербург
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинград, Ленинградская область, Блокада Ленинграда (1941-1944), Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами в юбилей прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к мемориалу "Танк-победитель", установленный в Санкт-Петербурге у реки Красненькой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, торжественная акция "На рубеже бессмертия", посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, традиционно проходит в Кировском районе
Ленинградской области на территории музея "Прорыв". Глава региона почтил память воинов, принимавших участие в наступательной операции Ленинградского и Волховского фронтов "Искра", завершившейся прорывом немецко-фашистской блокады 18 января 1943 года. После минуты молчания оркестр исполнил гимн, а над Невой
выпустили дымовой триколор.
"У каждого из нас в сердце хранится память о прорыве блокады Ленинграда. И 18 января для всех нас — это день, когда мы вспоминаем всех, кто погиб за Ленинград, прорывал блокаду Ленинграда — это солдаты Волховского и Ленинградского фронтов. Это день, когда в 1943 году весь мир понял, что победа в войне с фашистами будет за нами", — сказал глава региона, обращаясь к участникам памятного мероприятия глава.
Дрозденко также отметил, что воспоминания, сохранившихся до наших дней благодаря выжившим ветеранам очень важны молодому поколению, которые должны знать и чтить память о Великой Отечественной войне и доблести советских солдат и граждан.