https://ria.ru/20230118/klimenko-1845790624.html

Биография Игоря Клименко

Биография Игоря Клименко - РИА Новости, 18.01.2023

Биография Игоря Клименко

Генерал полиции Украины Игорь Владимирович Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:23

2023-01-18T17:23

2023-01-18T17:23

справки

киев

игорь клименко

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Генерал полиции Украины Игорь Владимирович Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве.В 1994 году окончил Харьковский военный университет. Затем заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолога. В 2014 году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности "Правоведение". Доктор психологических наук (2019). В 1994-1997 годах проходил военную службу в ракетной воинской части.В 1998 году начал работу в МВД в должности психолога в Центре практической психологии Управления МВД в Харьковской области.С 1999 по 2001 год – старший психолог управления работы с личным составом Управления МВД Украины в Харьковской области.С декабря 2001 года по март 2002 года – специальный сотрудник Специального миротворческого центра при МВД Украины.С марта 2002 года по июнь 2002 года проходил службу в составе патрульного оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.С июня 2002 по сентябрь 2004 года – начальник отделения профессионального психологического отбора и профессиональной ориентации Центра практической психологии при управлении МВД Украины в Харьковской области.С 2004 по 2008 год – главный психолог центра практической психологии Департамента по работе с персоналом МВД Украины.С февраля по март 2008 года – заместитель начальника отдела анализа и статистического учета инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.С марта 2008 года по июнь 2010 года – начальник центра практической психологии Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.С июня 2010 по апрель 2011 года был заместителем начальника управления – начальником отдела психологического обеспечения Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.С апреля по июнь 2011 года – исполнял обязанности начальника управления социально-психологической работы Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.С июня по сентябрь 2011 года – начальник управления социально-психологической работы Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.С сентября по декабрь 2011 года – заместитель начальника управления инспекции по личному составу и психологическому обеспечению; начальник отдела психологического обеспечения Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.С декабря 2011 года по декабрь 2014 года – начальник управления профессиональной подготовки и образования Департамента кадрового обеспечения МВД Украины.С декабрь 2014 года – заместитель начальника, с ноября 2015 года – начальник Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины.С октября 2017 года по март 2018 года – заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник Департамента кадрового обеспечения.С марта 2018 года по сентябрь 2019 года – заместитель председателя Национальной полиции Украины.25 сентября 2019 года был назначен главой Национальной полиции Украины.18 января 2023 года кабинет министров Украины назначил Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. Правительство также возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.В декабре 2022 года Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева, потому что они в том числе уже восемь лет не слышали украинский язык. "Дети (в ДНР и ЛНР – ред.) пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014-2015 годах... Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь... Поэтому главная проблема – это люди", – сказал Клименко в интервью украинскому изданию "РБК – Украина".Он также утверждает, что в Донбассе якобы "воспитывалась и пропагандировалась ненависть" к Украине. По мнению Клименко, если Киев вернет контроль над территориями ДНР и ЛНР, многие проживающие там люди выедут в другие регионы России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, киев, игорь клименко