https://ria.ru/20221213/donbass-1838259064.html
Глава нацполиции Украины назвал главную проблему для Киева
Глава нацполиции Украины назвал главную проблему для Киева - РИА Новости, 13.12.2022
Глава нацполиции Украины назвал главную проблему для Киева
Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева, потому что они в том числе уже восемь лет не слышали украинский... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:06
2022-12-13T11:06
2022-12-13T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
игорь клименко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815349781_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_4f10504ebcfba9ace2dc235cced60c1f.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева, потому что они в том числе уже восемь лет не слышали украинский язык."Дети (в ДНР и ЛНР – ред.) пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014-2015 годах... Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь... Поэтому главная проблема - это люди", - сказал Клименко в интервью украинскому изданию "РБК - Украина".Он также утверждает, что в Донбассе якобы "воспитывалась и пропагандировалась ненависть" к Украине. По мнению главы нацполиции Украины, если Киев вернет контроль над территориями ДНР и ЛНР, многие проживающие там люди выедут в другие регионы России.До 2020 года в ДНР и ЛНР было два государственных языка – русский и украинский. Два года назад парламенты республик внесли изменения в свои конституции, которыми закрепили за русским статус единственного государственного языка. При этом в школах оставили возможность по желанию учащихся изучать украинский.В конце сентября в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221120/kiev-1832881376.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815349781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f89689a9063e4a40a51060fb4d82e9c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, игорь клименко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Игорь Клименко
Глава нацполиции Украины назвал главную проблему для Киева
Глава нацполиции Украины Клименко назвал жителей ДНР и ЛНР главной проблемой для Киева