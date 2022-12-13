https://ria.ru/20221213/donbass-1838259064.html

Глава нацполиции Украины назвал главную проблему для Киева

Глава нацполиции Украины назвал главную проблему для Киева - РИА Новости, 13.12.2022

Глава нацполиции Украины назвал главную проблему для Киева

Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева, потому что они в том числе уже восемь лет не слышали украинский... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:06

2022-12-13T11:06

2022-12-13T11:06

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

россия

игорь клименко

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава нацполиции Украины Игорь Клименко назвал жителей Донбасса главной проблемой для Киева, потому что они в том числе уже восемь лет не слышали украинский язык."Дети (в ДНР и ЛНР – ред.) пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014-2015 годах... Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь... Поэтому главная проблема - это люди", - сказал Клименко в интервью украинскому изданию "РБК - Украина".Он также утверждает, что в Донбассе якобы "воспитывалась и пропагандировалась ненависть" к Украине. По мнению главы нацполиции Украины, если Киев вернет контроль над территориями ДНР и ЛНР, многие проживающие там люди выедут в другие регионы России.До 2020 года в ДНР и ЛНР было два государственных языка – русский и украинский. Два года назад парламенты республик внесли изменения в свои конституции, которыми закрепили за русским статус единственного государственного языка. При этом в школах оставили возможность по желанию учащихся изучать украинский.В конце сентября в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221120/kiev-1832881376.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, игорь клименко