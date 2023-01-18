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Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко - РИА Новости, 18.01.2023
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Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко
Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко - РИА Новости, 18.01.2023
Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко
Кабинет министров Украины назначил главу Национальной полиции Игоря Клименко замглавы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра, заявил в среду... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:42
2023-01-18T16:51
в мире
игорь клименко
денис монастырский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил главу Национальной полиции Игоря Клименко замглавы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. "Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства. Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, при авиакатастрофе погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. По уточненным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины на 15.00 мск при падении вертолета погибло 17 человек, из них 4 ребенка и 9 человек, находившихся на борту. Также сообщается, что травмировано 25 человек, из них 11 детей, все они госпитализированы. В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства крушения вертолета. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет Super Puma - один из переданных ранее Францией для МВД и госслужбы по ЧС.
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в мире, игорь клименко, денис монастырский, денис шмыгаль, украина
В мире, Игорь Клименко, Денис Монастырский, Денис Шмыгаль, Украина
16:42 18.01.2023 (обновлено: 16:51 18.01.2023)
 
Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко

Правительство Украины назначило врио главы МВД страны начальника Нацполиции Игоря Клименко

© Фото : Национальная полиция УкраиныИгорь Клименко
Игорь Клименко - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Национальная полиция Украины
Игорь Клименко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил главу Национальной полиции Игоря Клименко замглавы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.
Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, при авиакатастрофе погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. По уточненным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины на 15.00 мск при падении вертолета погибло 17 человек, из них 4 ребенка и 9 человек, находившихся на борту. Также сообщается, что травмировано 25 человек, из них 11 детей, все они госпитализированы.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 14:49
Глава МВД Украины, погибший в авиакатастрофе, летел в Харьков
В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства крушения вертолета.
По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет Super Puma - один из переданных ранее Францией для МВД и госслужбы по ЧС.
 
В миреИгорь КлименкоДенис МонастырскийДенис ШмыгальУкраина
 
 
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