16:42 18.01.2023 (обновлено: 16:51 18.01.2023)
Врио главы МВД Украины стал начальник Нацполиции Игорь Клименко
Правительство Украины назначило врио главы МВД страны начальника Нацполиции Игоря Клименко
© Фото : Национальная полиция УкраиныИгорь Клименко
© Фото : Национальная полиция Украины
Игорь Клименко. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил главу Национальной полиции Игоря Клименко замглавы МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра, заявил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.
Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, при авиакатастрофе погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. По уточненным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины на 15.00 мск при падении вертолета погибло 17 человек, из них 4 ребенка и 9 человек, находившихся на борту. Также сообщается, что травмировано 25 человек, из них 11 детей, все они госпитализированы.
В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства крушения вертолета.
По данным командования воздушных сил Украины, потерпевший крушение вертолет Super Puma - один из переданных ранее Францией для МВД и госслужбы по ЧС.