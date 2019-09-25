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РИА Новости

Кабмин Украины назначил нового главу Национальной полиции

13:26 25.09.2019
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© Фото : Национальная полиция УкраиныИгорь Клименко
Игорь Клименко
© Фото : Национальная полиция Украины
Игорь Клименко. Архивное фото
КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко, который ранее занимал должность замглавы этого ведомства, сообщила в среду пресс-служба МВД.
"Двадцать пятого сентября правительство приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя главы Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.
Новый глава полиции уже обозначил основные задачи ведомства. "Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь, уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - цитирует Клименко пресс-служба МВД.
Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. В 1997 году проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский госуниверситет и получил квалификацию психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского госуниверситета внутренних дел по специальности "Правоведение". В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии управления МВД в Харьковской области до начальника департамента и заместителя главы Нацполиции Украины.
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Участник миротворческой операции в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в военной операции в Донбассе. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".
Ранее издание "Страна.UA" со ссылкой на источники сообщило, что польские таможенники задержали трех граждан Украины, в том числе бывшую жену Князева, и гражданина Хорватии при попытке ввоза незадекларированных 650 тысяч евро. Они якобы беспрепятственно прошли досмотр на украинской части границы. Князев назвал дезинформацией сообщения СМИ о задержании его бывшей жены. Позже он заявил, что уходит в отставку, причины такого решения объяснять не стал.
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Игорь КлименкоНациональная полиция УкраиныСергей КнязевКабинет министров УкраиныМВД УкраиныУкраинаВ мире
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