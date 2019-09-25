Кабмин Украины назначил нового главу Национальной полиции

"Двадцать пятого сентября правительство приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя главы Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

Новый глава полиции уже обозначил основные задачи ведомства. "Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь, уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - цитирует Клименко пресс-служба МВД.

Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. В 1997 году проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский госуниверситет и получил квалификацию психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского госуниверситета внутренних дел по специальности "Правоведение". В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии управления МВД в Харьковской области до начальника департамента и заместителя главы Нацполиции Украины.