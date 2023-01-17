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ЮАР планирует принять участие в саммите "Россия-Африка" в июле - РИА Новости, 17.01.2023
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ЮАР планирует принять участие в саммите "Россия-Африка" в июле
ЮАР планирует принять участие в саммите "Россия-Африка" в июле - РИА Новости, 17.01.2023
ЮАР планирует принять участие в саммите "Россия-Африка" в июле
Руководство ЮАР рассчитывает принять участие во втором саммите и экономическом форуме "Россия-Африка", который запланирован на 26-29 июля этого года в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:40
2023-01-17T16:15
в мире
юар
санкт-петербург
россия
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ПРЕТОРИЯ, 17 янв - РИА Новости. Руководство ЮАР рассчитывает принять участие во втором саммите и экономическом форуме "Россия-Африка", который запланирован на 26-29 июля этого года в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Когда нас приглашают через Африканский союз, мы, как правило, посещаем все саммиты, в которых участвуют африканские лидеры. Россия является таким другом Южной Африки, что я не могу представить неучастие ЮАР в саммите, я думаю, что второй саммит "Россия-Африка" будет важной встречей, в которой Южная Африка должна сыграть свою роль", - сказала глава МИД. Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи.
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в мире, юар, санкт-петербург, россия
В мире, ЮАР, Санкт-Петербург, Россия
14:40 17.01.2023 (обновлено: 16:15 17.01.2023)
 
ЮАР планирует принять участие в саммите "Россия-Африка" в июле

ЮАР планирует принять участие в июльском саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге

© Pixabay / Pixabay / Heinrich BothaКейптаун
Кейптаун - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Pixabay / Pixabay / Heinrich Botha
Кейптаун. Архивное фото
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ПРЕТОРИЯ, 17 янв - РИА Новости. Руководство ЮАР рассчитывает принять участие во втором саммите и экономическом форуме "Россия-Африка", который запланирован на 26-29 июля этого года в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"Когда нас приглашают через Африканский союз, мы, как правило, посещаем все саммиты, в которых участвуют африканские лидеры. Россия является таким другом Южной Африки, что я не могу представить неучастие ЮАР в саммите, я думаю, что второй саммит "Россия-Африка" будет важной встречей, в которой Южная Африка должна сыграть свою роль", - сказала глава МИД.
Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи.
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