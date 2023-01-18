https://ria.ru/20230118/pandor-1845663241.html

Глава МИД ЮАР: мы хотим пересмотра односторонних санкций, введенных США

Глава МИД ЮАР: мы хотим пересмотра односторонних санкций, введенных США - РИА Новости, 18.01.2023

Глава МИД ЮАР: мы хотим пересмотра односторонних санкций, введенных США

В этом году председательство в БРИКС, куда входят пять государств, включая Россию, перешло к Южно-Африканской Республике. О том, как одна из лидирующих стран на РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:00

2023-01-18T12:00

2023-01-18T13:38

интервью

юар

россия

африканский союз

наледи пандор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845648966_0:227:3071:1955_1920x0_80_0_0_6502eb52b73b312f7f69ea6a312ce505.jpg

В этом году председательство в БРИКС, куда входят пять государств, включая Россию, перешло к Южно-Африканской Республике. О том, как одна из лидирующих стран на африканском континенте ЮАР старается строить независимую политику, направленную на прогресс и сотрудничество со всеми мировыми державами, что ждет БРИКС во время председательства ЮАР, каким Претория видит мир после российской спецоперации на Украине и будет ли вводить российские платежные системы, рассказала в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор– Есть ли проблемы в сотрудничестве между ЮАР и Россией? В каких областях вы хотели бы его укрепить?– Наши отношения отличные. Они начались не сегодня, это устоявшиеся отношения, восходящие к временам Советского Союза, который сыграл очень важную роль в поддержке борьбы против апартеида в Южной Африке. Советский Союз дал образование и профессиональную подготовку кадрам движений за освободительную борьбу, так что эти отношения продолжаются многие годы и остаются крепкими до сих пор.Также у нас очень хорошие экономические отношения, но, по моему мнению, можно было бы сделать гораздо больше, и это то, что Южная Африка обсуждает с Россией. Это, в частности, касается деятельности в горнодобывающем секторе. В оборонном секторе мы также смотрим, как можем быть связаны. В сельском хозяйстве мы увеличили экспорт, особенно цитрусовых, в Россию, так что я думаю, нам просто нужно посмотреть на возможности расширения торговли, чтобы закрыть некоторые пробелы, хотя наши экономические отношения прочные и долговременные.– В июле Россия собирается провести второй саммит "Россия-Африка". Планирует ли президент ЮАР Сирил Рамафоса принять участие в саммите?– Когда нас приглашают через Африканский союз, мы, как правило, посещаем все саммиты, в которых участвуют африканские лидеры. Россия является таким другом Южной Африки, что я не могу представить неучастие ЮАР в саммите, я думаю, что второй саммит "Россия-Африка" будет важной встречей, в которой Южная Африка должна сыграть свою роль.– Экономические санкции, введенные против России, усложняют торговые и финансовые операции между Южной Африкой и Москвой. Россия продвигает идею ведения торговли в национальных валютах и российскую платежную систему "МИР". Как ЮАР относится к этим предложениям? Ведется ли обсуждение других вариантов в этой области, в том числе в рамках БРИКС?– Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали новый банк развития БРИКС. Действующие в настоящее время системы, как правило, отдают предпочтение очень богатым странам, это проблема для таких стран как мы, которые должны производить платежи в долларах, которые стоят намного дороже с точки зрения наших валют. В этой связи я действительно думаю, что необходимо разработать более справедливую систему, и это то, что мы обсуждаем с министрами БРИКС относительно экономики. В экономическом контексте мы рассматриваем, как Новый банк развития (НБР) и другие институциональные образования могут помочь нам разработать более справедливую систему денежного обмена.– Трехсторонние морские учения совместно с Китаем и Россией пройдут в ЮАР в следующем месяце. Каким образом российский военный опыт может быть полезен ЮАР?– Россия – мощная военная держава, и мы хотели бы, чтобы наши военно-морские силы прошли подготовку более высокого уровня и обладали навыками, которые помогли бы им как в миротворческих миссиях Южной Африки, так и в защите нашей страны. По этой причине мы стремимся извлечь выгоду из партнерств со странами, которые имеют высокий уровень военных навыков и технику, которая также может быть полезна для нашего личного состава и военных сил– Заинтересована ли ЮАР в приобретении какой-либо российской военной техники, вооружений, или санкции США мешают этому?– Как вы знаете, у нас всегда существуют проблемы, связанные с односторонними санкциями и их влиянием на многие страны, которые не участвуют в конкретном конфликте, поэтому мы указали нашим друзьям в Соединенных Штатах, что мы хотим пересмотра с их стороны односторонних санкций, которые часто являются не очень полезной стратегией в решении проблем. Мы видели это в отношении Зимбабве, Венесуэлы, Кубы, санкции односторонние, но затрагивают много стран и вызывают для них серьезные проблемы. Когда мы считаем, что международное или гуманитарное право нарушается, мы можем следовать за наблюдателями за санкциями, но, когда мы чувствуем одностороннее навязывание без решения ООН, мы не думаем, что Южная Африка связана ими.– Требуют ли западные страны, чтобы Южная Африка осудила Россию за ее военную операцию на Украине или направила на Украину оружие, военную технику? Рассматривает ли ЮАР возможность отправки оружия на Украину?– Что касается взглядов наших друзей в Европе и за ее пределами, нас пытались убедить принять чью-либо сторону (в конфликте на Украине – ред.), но мы заявили, что не считаем, будто это то, что мы должны поддерживать. Мы сказали, что Южная Африка всегда стремится к миру и содействует переговорам, за это мы продолжаем выступать. Я рада, что в последнее время гораздо больше разговоров о необходимости переговоров, потому что этот конфликт не может быть разрешен на поле боя, он должен быть урегулирован путем переговоров. Продолжение конфликта, что включает в себя наращивание поставок оружия, просто означает все больше смертей, больше разрушений, и я думаю, что мир должен положить этому конец.– В этом году ЮАР становится председателем среди стран, входящих в БРИКС. Каковы будут цели ЮАР в качестве руководства в этом году?– Что касается нашей повестки дня в БРИКС, мы всегда сосредоточены на развитии и всегда думаем об Африке, поэтому мы выбрали тему БРИКС и Африки, сосредоточив внимание на устойчивости и экономическом развитии в постпандемийную эпоху. Это будет основная тема в основе пяти целей, которые мы поставили для себя во время председательства в семье БРИКС, в частности, повышение квалификации, поскольку это является ключевой потребностью развития человеческих ресурсов для Южной Африки и для континента, стремящегося к большему экономическому разнообразию.Экономическая тема очень важна для стран-членов организации, готовность к пандемиям. Когда мы столкнулись с COVID-19 и его глобальными последствиями, мы должны предпринимать шаги, чтобы все было не так плохо, когда следующая пандемия ударит по нам, поэтому работа по обеспечению готовности к постпандемии должна начаться.– Ряд стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, какие еще страны и когда могут войти в эту организацию?– Мы рады тому, что многие страны желают стать частью организации, потому что в мире есть недовольство в связи с почти однополярной структурой, где один или два региона или страны хотят доминировать с точки зрения идеологии и политической мысли. БРИКС предлагает альтернативу, потому что мы никому не навязываем идеи, мы обсуждаем сотрудничество и стремимся к всеобщей дружбе. Мы обсуждаем критерии для вступления в БРИКС, потому что мы не хотели бы потерять свой основной характер, прогрессивный, который ориентирован на юг, на развитие, поэтому, я надеюсь, мы примем решение к концу этого года, какие из тех стран, которые проявили интерес, должны стать частью БРИКС+ или как там это называется.– В конце мая конгресс США принял законопроект о привлечении к ответственности африканских стран, которые различными способами поддерживают Россию. Как вы относитесь к такой политике США по отношению к континенту? С какими трудностями сталкивается ЮАР в связи с давлением США по этому поводу?– Я считаю, что этот законопроект (законопроект конгресса США "О борьбе с злонамеренной российской активностью" – ред.) должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США. Мы даже встречались с разработчиком первоначального законопроекта и указали на нарушения, мы будем продолжать выступать за то, чтобы этот законопроект был отозван без перехода к какой-либо формальной стадии. Пока еще это законопроект, предложенный конгрессом, и он должен быть передан в сенат для дальнейшего обсуждения.– Африканские страны ведут переговоры о двух постоянных местах в Совете Безопасности ООН. Какова будет процедура выбора этих членов Совбеза, и собирается ли ЮАР выдвигать свою кандидатуру?– Конечно, мы хотели бы выдвинуть нашу кандидатуру (в постоянные члены ООН – ред.). Уверена, что любые другие африканские страны хотели бы того же, в конце концов, мы должны решить как Африка в целом, потому что мы часто действуем друг против друга, все конкурируем за то же самое, но реформа Совета безопасности ООН – это то, что мы хотели бы видеть в первую очередь, ведь обсуждения ведутся более десяти лет. Но мы хотим, чтобы было письменно зафиксировано, как будет происходить выбор новых членов, полномочия, которыми будет обладать Совет безопасности, в этом роль Генеральной ассамблеи. Пока не будет письменного текста, мы не верим в результативность обсуждений, поэтому мы недовольны тем, где находимся в данный момент.– После начала российской военной операции на Украине все чаще стали говорить о новом многополярном мире. Вы согласны с тем, что монополярный мир уходит в прошлое? Какую роль, на ваш взгляд, будет играть БРИКС в новом мировом порядке?– Конечно, я думаю, что однополярный мир абсолютно нежелателен, я не поддерживаю его, потому что появляется одна сила, которая стремится направлять всех остальных, которая по сути становится бандитом. Я считаю, что нам нужен ряд формаций, которые работают согласованно на многосторонних уровнях. Главным многосторонним органом является ООН, а затем во всем мире должны быть региональные или даже межрегиональные образования, как БРИКС, которые имеют общий набор идеалов, позитивную сущность, настроенные не против конкретной страны, а в стремлении построить мир, в котором мы стремимся к прогрессу, где понятия прав человека, справедливости, свободы и демократии должны быть подлинным импульсом, а не навязанным, с правом голоса для каждого.

https://ria.ru/20230117/sammit-1845489377.html

https://ria.ru/20221228/afrika-1841791903.html

https://ria.ru/20221229/sssr-1842177495.html

https://ria.ru/20221210/zst-1837685097.html

https://ria.ru/20221211/germaniya-1837831056.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, юар, россия, африканский союз, наледи пандор