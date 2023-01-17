https://ria.ru/20230117/evrovidenie-1845494267.html

В ЕС увидели перспективы участия Новой Зеландии в Евровидении

В ЕС увидели перспективы участия Новой Зеландии в Евровидении - РИА Новости, 17.01.2023

В ЕС увидели перспективы участия Новой Зеландии в Евровидении

Посол Евросоюза в Новой Зеландии Нина Обермайер заявила, что не видит никаких причин, по которым страна не может принять участие в Евровидении. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:00

2023-01-17T15:00

2023-01-17T15:00

шоубиз

новая зеландия

европейский вещательный союз

евросоюз

евровидение

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол Евросоюза в Новой Зеландии Нина Обермайер заявила, что не видит никаких причин, по которым страна не может принять участие в Евровидении. Посол уточнила, что конкурс объединяет не только страны Европы, но и Ближнего Востока и даже Австралию. Ранее Европейский вещательный союз принял решение о переносе Евровидения–2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в Великобританию. Конкурс состоится в мае в Ливерпуле. В Евровидении могут принимать участие все активные члены ЕВС. Так, например, много лет выдвигают своего участника Израиль, Кипр, Азербайджан. В разные годы также на конкурс приезжали представители Марокко и Турция. Все эти страны не считаются географической частью Европы, но входят в состав ЕВС. В 2015 году к семье Евровидения присоединилась Австралия, но страна – ассоциированный член ЕВС, поэтому ежегодно получает специальное приглашение от организации. По такой же схеме в детском конкурсе песни принимает участие Казахстан.Новая Зеландия – это островное государство в Океании. При этом традиционные страны Евровидения отказываются от участия в нем. Например, так в разные годы поступили Люксембург, Монако, Турция, Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина. Россия и Белоруссия больше не принимают участия в песенном состязании после того, как ЕВС отстранил участников стран. Москва в 2022 году вышла из состава ЕВС. При этом организаторы не пригласили российских победителей Детского Евровидения на конкурс 2022 года в Ереван.

https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833420498.html

https://ria.ru/20221101/evrovidenie-1828389176.html

новая зеландия

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

новая зеландия, европейский вещательный союз , евросоюз, евровидение