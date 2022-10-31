https://ria.ru/20221031/tolmachevy-1828127314.html

Сестер Толмачевых не пригласили на Детское Евровидение в Ереван

Сестер Толмачевых не пригласили на Детское Евровидение в Ереван - РИА Новости, 31.10.2022

Сестер Толмачевых не пригласили на Детское Евровидение в Ереван

Победители Детского Евровидения – 2006, российские певицы Анастасия и Мария Толмачевы не получили приглашения от организаторов шоу посетить конкурс в Ереване в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:58

2022-10-31T14:58

2022-10-31T15:37

шоубиз

мария толмачева (певица)

анастасия толмачева (певица)

детское "евровидение"

новости культуры

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Победители Детского Евровидения – 2006, российские певицы Анастасия и Мария Толмачевы не получили приглашения от организаторов шоу посетить конкурс в Ереване в этом году. Об этом РИА Новости рассказал директор артисток Сергей Маслов. Ранее организаторы шоу 2022 года заявили, что пригласили всех победителей конкурса в Ереван в декабре. При этом они не уточнили, в чем заключается суть предложения: посетить шоу в качестве почетных гостей или выступить на сцене. Подобный номер со всеми победителями был в 2010 году в Минске, тогда сестры Толмачевы появились на экранах со своей победной песней. Россия не принимает участие в Детском Евровидении – 2022, так как все национальные каналы – члены Европейского вещательного союза вышли из организации после того, как ЕВС запретил Москве участвовать во взрослом песенном состязании. Причина – специальная военная операции на Украине. Россия была участником конкурса с 2005 года и дважды выигрывала его: в 2006-м трофей привезли сестры Толмачевы, в 2017-м его завоевала Полина Богусевич. На момент написания материала вторая победительница не ответила на запрос РИА Новости о приглашении в Ереван. Также ранее стало известно, что испанская победительница Детского Евровидения Мария Исабель отклонила приглашение организаторов посетить шоу из-за беременности. Детское Евровидение – 2022 пройдет в столице Армении 11 декабря и станет юбилейным 20-м конкурсом.

https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html

https://ria.ru/20221019/evrovidenie-1825211701.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

мария толмачева (певица), анастасия толмачева (певица), детское "евровидение", новости культуры