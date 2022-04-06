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Организаторы определились с местом проведения "Детского Евровидения" - РИА Новости, 06.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220406/eurovision-1782115714.html
Организаторы определились с местом проведения "Детского Евровидения"
Организаторы определились с местом проведения "Детского Евровидения" - РИА Новости, 06.04.2022
Организаторы определились с местом проведения "Детского Евровидения"
Финал международного конкурса песни "Детское Евровидение" пройдет 11 декабря в ереванском спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, сообщает в среду... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:54
2022-04-06T15:54
шоубиз
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армения
вгтрк
евровидение
новости культуры
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Финал международного конкурса песни "Детское Евровидение" пройдет 11 декабря в ереванском спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, сообщает в среду общественная телекомпания Армении.В этом году "Детское Евровидение" пройдет в Армении после победы представлявшей республику певицы Малены с песней Qami, qami ("Ветер, ветер") в конкурсе, прошедшем в 2021 году в Париже.Ранее российские Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение–2022", которое они расценивают как "неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме", всегда подчеркивавшем свой неполитический статус.Таким образом страна не может принимать участие ни в одном проекте ЕВС, включая и детский конкурс песни. Во время своего членства в Союзе Россия была одним из крупнейших его спонсоров, так как расчет взносов за участие в проектах и их трансляцию производился исходя из численности населения, а значит и потенциальной аудитории.
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россия, армения, вгтрк, евровидение, новости культуры
15:54 06.04.2022
 
Организаторы определились с местом проведения "Детского Евровидения"

"Детское Евровидение" пройдет 11 декабря в спортивно-концертном комплексе Еревана

© Фото : Екатерина СапруноваАнна Филипчук выступает на национальном отборе на международный конкурс "Детское Евровидение-2018" в МДЦ "Артек"
Анна Филипчук выступает на национальном отборе на международный конкурс Детское Евровидение-2018 в МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Екатерина Сапрунова
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Финал международного конкурса песни "Детское Евровидение" пройдет 11 декабря в ереванском спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, сообщает в среду общественная телекомпания Армении.
В этом году "Детское Евровидение" пройдет в Армении после победы представлявшей республику певицы Малены с песней Qami, qami ("Ветер, ветер") в конкурсе, прошедшем в 2021 году в Париже.
Ранее российские Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение–2022", которое они расценивают как "неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме", всегда подчеркивавшем свой неполитический статус.
Таким образом страна не может принимать участие ни в одном проекте ЕВС, включая и детский конкурс песни. Во время своего членства в Союзе Россия была одним из крупнейших его спонсоров, так как расчет взносов за участие в проектах и их трансляцию производился исходя из численности населения, а значит и потенциальной аудитории.
Логотип Евровидения – 2022
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Организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия в конкурсе
 
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