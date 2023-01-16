Всемирный экономический форум в Давосе
CC BY-SA 2.0 / World Economic Forum/Valeriano Di Domenico / Логотип Всемирного экономического форума в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.
История ВЭФ началась в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами.
История ВЭФ началась в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами.
С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.
В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства.
В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение.
Партнеры Всемирного экономического форума – ведущие мировые компании. В число базовых партнеров входит избранная группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google. Они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования.
Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
Штаб-квартира организации находится в Женеве.
Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января – начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.
На Давосском форуме в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вопросы современности, перспективы экономического развития, укрепления стабильности и мира, положение в "горячих точках".
У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура.
Совет попечителей выступает в качестве хранителей миссии и ценностей форума.
Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей Клаус Шваб.
Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей Клаус Шваб.
Правление под председательством президента форума Бёрге Бренде выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету.
Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет, в который входят представители более 60 стран.
В структуре ВЭФ действуют три центра: глобальной, региональной и отраслевой повесток дня.
В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как Инвестиционное партнерство в области устойчивого развития, Гражданское общество, Глобальный форум лидеров университетов, Молодые ученые, Форум молодых мировых лидеров, Книжный клуб и др.
Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, "Доклад о глобальных рисках" (The Global Risks Report), "Глобальное гендерное неравенство" (The Global Gender Gap Report), "Глобальная конкурентоспособность" (The Global Competitiveness Report) и др.
Советская делегация впервые приняла участие в форуме в 1987 году. Россия, как суверенное государство, участвует в давосских встречах с 1992 года. С 1994 года на форуме стали проводиться "российские дни".
25-29 января 2021 года конференция ВЭФ впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
В работе форума приняли участие главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний, глобальных СМИ и молодежных организаций Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Латинской Америки.
Главная тема дискуссии – "новая глобальная ситуация", связанная с пандемией коронавируса.
Главная тема дискуссии – "новая глобальная ситуация", связанная с пандемией коронавируса.
27 января на сессии ВЭФ выступил президент России Владимир Путин. Это было его первое выступление с 2009 года. В ходе своей речи российский лидер отметил состояние мировой экономики в посткризисный период, необходимость возвращения к диалогу РФ и Европы. Он рассказал о рисках дальнейшего роста противоречий, положении цифровых гигантов в современном мире и других международных вопросах.
В 2022 году ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе прошел 22-26 мая и стал первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров.
Тема форума – "История в поворотный момент: политика правительств и бизнес-стратегии". В рамках мероприятия обсуждалась ситуация на Украине, неотложные гуманитарные вопросы и проблемы безопасности, восстановление экономики после пандемии, борьба с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.
В 2023 году ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе пройдет 16-23 января.
Тема форума "Сотрудничество в фрагментированном мире".
В марте 2022 года Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников