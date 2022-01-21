https://ria.ru/20220121/forum-1768959192.html

Организаторы экономического форума в Давосе назвали даты очной встречи

Организаторы экономического форума в Давосе назвали даты очной встречи - РИА Новости, 21.01.2022

Организаторы экономического форума в Давосе назвали даты очной встречи

Очная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе пройдет 22-26 мая, сообщили в пятницу организаторы. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:27

2022-01-21T17:27

2022-01-21T18:08

давос

в мире

швейцария

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

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ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Очная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе пройдет 22-26 мая, сообщили в пятницу организаторы.В конце прошлого года ВЭФ отложил проведение очной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон" и перенес ее на лето 2022 года."Всемирный экономический форум рад сообщить, что он проведет свое ежегодное собрание 2022 года в Давосе-Клостерсе, Швейцария, с воскресенья 22 по четверг 26 мая", - говорится в заявлении.Сообщается, что встреча будет носить название "Совместная работа, восстановление доверия". Собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров, говорится в заявлении.Ежегодная встреча 2022 года, которая вернется в Давос-Клостерс после двухлетнего перерыва, предоставит мировым лидерам возможность подвести итоги состояния мира и сформировать партнерские отношения и политику на предстоящий решающий период", - сообщили в ВЭФ.Как ожидается, в рамках Давосского форума будут обсуждаться вопросы восстановления после пандемии, борьбы с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.Подчеркивается, что ВЭФ продолжит тесно сотрудничать со швейцарским правительством по вопросам общественного здравоохранения. Встреча будет проводиться с соблюдением соответствующих мер в области здравоохранения.

https://ria.ru/20220117/forum-1767822771.html

https://ria.ru/20210517/forum-1732675696.html

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давос, в мире, швейцария, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году