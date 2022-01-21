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Организаторы экономического форума в Давосе назвали даты очной встречи
Организаторы экономического форума в Давосе назвали даты очной встречи - РИА Новости, 21.01.2022
Организаторы экономического форума в Давосе назвали даты очной встречи
Очная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе пройдет 22-26 мая, сообщили в пятницу организаторы. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:27
2022-01-21T18:08
давос
в мире
швейцария
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
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ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Очная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе пройдет 22-26 мая, сообщили в пятницу организаторы.В конце прошлого года ВЭФ отложил проведение очной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон" и перенес ее на лето 2022 года."Всемирный экономический форум рад сообщить, что он проведет свое ежегодное собрание 2022 года в Давосе-Клостерсе, Швейцария, с воскресенья 22 по четверг 26 мая", - говорится в заявлении.Сообщается, что встреча будет носить название "Совместная работа, восстановление доверия". Собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров, говорится в заявлении.Ежегодная встреча 2022 года, которая вернется в Давос-Клостерс после двухлетнего перерыва, предоставит мировым лидерам возможность подвести итоги состояния мира и сформировать партнерские отношения и политику на предстоящий решающий период", - сообщили в ВЭФ.Как ожидается, в рамках Давосского форума будут обсуждаться вопросы восстановления после пандемии, борьбы с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.Подчеркивается, что ВЭФ продолжит тесно сотрудничать со швейцарским правительством по вопросам общественного здравоохранения. Встреча будет проводиться с соблюдением соответствующих мер в области здравоохранения.
https://ria.ru/20220117/forum-1767822771.html
https://ria.ru/20210517/forum-1732675696.html
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давос, в мире, швейцария, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
17:27 21.01.2022 (обновлено: 18:08 21.01.2022)
 
Организаторы экономического форума в Давосе назвали даты очной встречи

Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе состоится 22-26 мая

© AP Photo / Markus SchreiberУчастники экономического форума в Давосе
Участники экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 21 янв - РИА Новости. Очная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе пройдет 22-26 мая, сообщили в пятницу организаторы.
В конце прошлого года ВЭФ отложил проведение очной встречи в Давосе из-за нового штамма "омикрон" и перенес ее на лето 2022 года.
"Всемирный экономический форум рад сообщить, что он проведет свое ежегодное собрание 2022 года в Давосе-Клостерсе, Швейцария, с воскресенья 22 по четверг 26 мая", - говорится в заявлении.
Сообщается, что встреча будет носить название "Совместная работа, восстановление доверия". Собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров, говорится в заявлении.
Участники Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 02:00
Всемирный экономический форум в Давосе
Ежегодная встреча 2022 года, которая вернется в Давос-Клостерс после двухлетнего перерыва, предоставит мировым лидерам возможность подвести итоги состояния мира и сформировать партнерские отношения и политику на предстоящий решающий период", - сообщили в ВЭФ.
Как ожидается, в рамках Давосского форума будут обсуждаться вопросы восстановления после пандемии, борьбы с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.
Подчеркивается, что ВЭФ продолжит тесно сотрудничать со швейцарским правительством по вопросам общественного здравоохранения. Встреча будет проводиться с соблюдением соответствующих мер в области здравоохранения.
Логотип Всемирного экономического форума на экране в Ситуационном центре Кремля - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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