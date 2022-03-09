19:43 09.03.2022 (обновлено: 19:52 09.03.2022)
Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями
Всемирный экономический форум "заморозил" отношения с российскими организациями
© AP Photo / Markus SchreiberУчастники экономического форума в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники экономического форума в Давосе
ЦЮРИХ, 9 мар - РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и "заморозил" отношения с российскими организациями, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя ВЭФ.
"Мы не взаимодействуем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями", - заявила изданию представитель пресс-службы ВЭФ Аманда Руссо.
Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе запланирована на 22-26 мая.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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