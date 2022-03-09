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Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями
Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями - РИА Новости, 09.03.2022
Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями
Всемирный экономический форум (ВЭФ) перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и "заморозил" отношения с российскими... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:43
2022-03-09T19:52
в мире
россия
всемирный экономический форум в давосе
давос
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 9 мар - РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и "заморозил" отношения с российскими организациями, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя ВЭФ.Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе запланирована на 22-26 мая.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, всемирный экономический форум в давосе, давос, санкции в отношении россии
19:43 09.03.2022 (обновлено: 19:52 09.03.2022)
 
Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями

Всемирный экономический форум "заморозил" отношения с российскими организациями

© AP Photo / Markus SchreiberУчастники экономического форума в Давосе
Участники экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники экономического форума в Давосе
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ЦЮРИХ, 9 мар - РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и "заморозил" отношения с российскими организациями, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя ВЭФ.
"Мы не взаимодействуем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями", - заявила изданию представитель пресс-службы ВЭФ Аманда Руссо.
Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе запланирована на 22-26 мая.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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