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Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями

Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями - РИА Новости, 09.03.2022

Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями

Всемирный экономический форум (ВЭФ) перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и "заморозил" отношения с российскими... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:43

2022-03-09T19:43

2022-03-09T19:52

в мире

россия

всемирный экономический форум в давосе

давос

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 9 мар - РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и "заморозил" отношения с российскими организациями, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя ВЭФ.Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе запланирована на 22-26 мая.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, всемирный экономический форум в давосе, давос, санкции в отношении россии