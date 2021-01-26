https://ria.ru/20210126/forum-1594686370.html
Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина
Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина
Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:40
2021-01-26T18:40
2021-01-26T18:48
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).Согласно опубликованным данным, выступление Путина, как и ожидалось, состоится 27 января в 14.00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено 30 минут.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.Всемирный экономический форум стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/putin-1594622050.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире