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Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина
Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина
Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:40
2021-01-26T18:48
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).Согласно опубликованным данным, выступление Путина, как и ожидалось, состоится 27 января в 14.00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено 30 минут.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.Всемирный экономический форум стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/putin-1594622050.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире

Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина

18:40 26.01.2021 (обновлено: 18:48 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Согласно опубликованным данным, выступление Путина, как и ожидалось, состоится 27 января в 14.00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено 30 минут.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.
Всемирный экономический форум стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.
Логотип Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 13:12
Стала известна тема выступления Путина на форуме в Давосе
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир ПутинВ мире
 
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