https://ria.ru/20210126/forum-1594686370.html

Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина

Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление Путина

Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:40

2021-01-26T18:40

2021-01-26T18:48

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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ЦЮРИХ, 26 янв - РИА Новости. Давосский форум обновил программу, включив в нее выступление президента России Владимира Путина, соответствующая информация опубликована Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).Согласно опубликованным данным, выступление Путина, как и ожидалось, состоится 27 января в 14.00 по московскому времени. Согласно программе, на него отведено 30 минут.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о том, как мир меняется в эпоху пандемии. Путин выступит на форуме впервые с 2009 года.Всемирный экономический форум стартовал в понедельник, впервые за полвека из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/putin-1594622050.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире