https://ria.ru/20230116/prizyv-1845258916.html

Призывной возраст в России: что может измениться в 2023 году

Призывной возраст в России 2023: со скольких лет берут в армию, увеличение предельного возраста

Призывной возраст в России: что может измениться в 2023 году

Призывной возраст в России планируют повысить с 18 до 21 года, до 30 лет изменится и предельный возраст новобранцев. Возможно ли увеличение призывного возраста... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:28

2023-01-16T17:28

2023-01-16T17:43

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Призывной возраст в России планируют повысить с 18 до 21 года, до 30 лет изменится и предельный возраст новобранцев. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в 2023 году, чего ждать будущим призывникам – в материале РИА Новости.Призывной возраст в РоссииВ настоящее время призывной возраст в Российской Федерации наступает для граждан с 18 лет и заканчивается с достижением возраста 27 лет согласно ст. 22 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности".Такие верхняя и нижняя планка были введены в 1967 году с принятием закона СССР “О всеобщей воинской обязанности” и с той поры не менялись.Вообще в российской истории возрастные границы призыва колебались достаточно сильно. С 1705 года в армию стали набирать молодых людей от 15 до 20 лет. В 1766-1831 годах возрастной диапазон рекрутов был 17-35 лет. С 1888 года до 1917-го призывной возраст увеличился до 21 года. В советской России после Гражданской войны планку опустили до 20 лет, в 1925-м - повысили до 21 года, в 1936-м снова снизили до 19 лет. С 1967 года по настоящее время действуют рамки 18-27 лет.В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить возраст призыва в российскую армию, а также изменить предельный возраст призывников.Изменение возраста призыва в 2023 годуВпервые идея повышения возраста призыва на срочную службу в России прозвучала на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст увеличить на три года - с 27 до 30 лет. А также обеспечить возможность гражданам по своему желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.Со скольких лет берут в армиюСейчас возраст призывника составляет от 18 до 27 лет. При этом некоторым категориям молодых людей положена отсрочка от армии.Изменится ли срок службы в ближайшее времяО том, когда планируют утвердить нововведение, Сергей Шойгу не сообщил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Владимир Путин концептуально поддержал идею главы Минобороны о необходимости повысить призывной возраст в стране. "Но детали, оформление этой идеи —это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны", — подчеркнул Дмитрий Песков.Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин не исключил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году. Но потребуется сначала принять целый комплекс поправок в действующее законодательство.В будущем планируют выстроить целую систему по подготовке к военной службе – вернуть в школы начальную военную подготовку, а также создать при федеральных вузах военно-учебные центры, чтобы в стенах учебных заведений осуществлять военную подготовку по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ и повысить боевые способности российской армии.

https://ria.ru/20230112/prizyv-1844381208.html

https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html

https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей шойгу, владимир путин