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Призывной возраст в России 2023: со скольких лет берут в армию, увеличение предельного возраста
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Призывной возраст в России: что может измениться в 2023 году
Призывной возраст в России 2023: со скольких лет берут в армию, увеличение предельного возраста
Призывной возраст в России: что может измениться в 2023 году
Призывной возраст в России планируют повысить с 18 до 21 года, до 30 лет изменится и предельный возраст новобранцев. Возможно ли увеличение призывного возраста... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:28
2023-01-16T17:43
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Призывной возраст в России планируют повысить с 18 до 21 года, до 30 лет изменится и предельный возраст новобранцев. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в 2023 году, чего ждать будущим призывникам – в материале РИА Новости.Призывной возраст в РоссииВ настоящее время призывной возраст в Российской Федерации наступает для граждан с 18 лет и заканчивается с достижением возраста 27 лет согласно ст. 22 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности".Такие верхняя и нижняя планка были введены в 1967 году с принятием закона СССР “О всеобщей воинской обязанности” и с той поры не менялись.Вообще в российской истории возрастные границы призыва колебались достаточно сильно. С 1705 года в армию стали набирать молодых людей от 15 до 20 лет. В 1766-1831 годах возрастной диапазон рекрутов был 17-35 лет. С 1888 года до 1917-го призывной возраст увеличился до 21 года. В советской России после Гражданской войны планку опустили до 20 лет, в 1925-м - повысили до 21 года, в 1936-м снова снизили до 19 лет. С 1967 года по настоящее время действуют рамки 18-27 лет.В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить возраст призыва в российскую армию, а также изменить предельный возраст призывников.Изменение возраста призыва в 2023 годуВпервые идея повышения возраста призыва на срочную службу в России прозвучала на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст увеличить на три года - с 27 до 30 лет. А также обеспечить возможность гражданам по своему желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.Со скольких лет берут в армиюСейчас возраст призывника составляет от 18 до 27 лет. При этом некоторым категориям молодых людей положена отсрочка от армии.Изменится ли срок службы в ближайшее времяО том, когда планируют утвердить нововведение, Сергей Шойгу не сообщил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Владимир Путин концептуально поддержал идею главы Минобороны о необходимости повысить призывной возраст в стране. "Но детали, оформление этой идеи —это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны", — подчеркнул Дмитрий Песков.Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин не исключил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году. Но потребуется сначала принять целый комплекс поправок в действующее законодательство.В будущем планируют выстроить целую систему по подготовке к военной службе – вернуть в школы начальную военную подготовку, а также создать при федеральных вузах военно-учебные центры, чтобы в стенах учебных заведений осуществлять военную подготовку по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ и повысить боевые способности российской армии.
https://ria.ru/20230112/prizyv-1844381208.html
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей шойгу, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Шойгу, Владимир Путин
17:28 16.01.2023 (обновлено: 17:43 16.01.2023)
 

Призывной возраст в России: что может измениться в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала
Призывники на перроне железнодорожного вокзала - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники на перроне железнодорожного вокзала
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Оглавление
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Призывной возраст в России планируют повысить с 18 до 21 года, до 30 лет изменится и предельный возраст новобранцев. Возможно ли увеличение призывного возраста в армию в 2023 году, чего ждать будущим призывникам – в материале РИА Новости.

Призывной возраст в России

В настоящее время призывной возраст в Российской Федерации наступает для граждан с 18 лет и заканчивается с достижением возраста 27 лет согласно ст. 22 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 "О воинской обязанности".Такие верхняя и нижняя планка были введены в 1967 году с принятием закона СССР “О всеобщей воинской обязанности” и с той поры не менялись.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 13:35
В Кремле прокомментировали планы о повышении призывного возраста
Вообще в российской истории возрастные границы призыва колебались достаточно сильно. С 1705 года в армию стали набирать молодых людей от 15 до 20 лет. В 1766-1831 годах возрастной диапазон рекрутов был 17-35 лет. С 1888 года до 1917-го призывной возраст увеличился до 21 года. В советской России после Гражданской войны планку опустили до 20 лет, в 1925-м - повысили до 21 года, в 1936-м снова снизили до 19 лет. С 1967 года по настоящее время действуют рамки 18-27 лет.
В декабре 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить возраст призыва в российскую армию, а также изменить предельный возраст призывников.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ

Изменение возраста призыва в 2023 году

Впервые идея повышения возраста призыва на срочную службу в России прозвучала на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст увеличить на три года - с 27 до 30 лет. А также обеспечить возможность гражданам по своему желанию поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Со скольких лет берут в армию

Сейчас возраст призывника составляет от 18 до 27 лет. При этом некоторым категориям молодых людей положена отсрочка от армии.
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 13:03
Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

Изменится ли срок службы в ближайшее время

О том, когда планируют утвердить нововведение, Сергей Шойгу не сообщил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что Владимир Путин концептуально поддержал идею главы Минобороны о необходимости повысить призывной возраст в стране. "Но детали, оформление этой идеи —это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны", — подчеркнул Дмитрий Песков.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОтправка призывников на службу в Новосибирске
Отправка призывников на службу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отправка призывников на службу в Новосибирске
Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин не исключил, что норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году. Но потребуется сначала принять целый комплекс поправок в действующее законодательство.
В будущем планируют выстроить целую систему по подготовке к военной службе – вернуть в школы начальную военную подготовку, а также создать при федеральных вузах военно-учебные центры, чтобы в стенах учебных заведений осуществлять военную подготовку по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил РФ и повысить боевые способности российской армии.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 12:03
В ГД поддержали расширение списка специальностей для отсрочки от призыва
 
РоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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