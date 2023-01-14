https://ria.ru/20230114/ukraina-1844782363.html
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны - РИА Новости, 14.01.2023
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны
Общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов, заявила на заседании Совета безопасности ООН первый РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:27
2023-01-14T01:27
2023-01-14T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эмине джапарова
сергей марченко
денис шмыгаль
оон
еврокомиссия
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов, заявила на заседании Совета безопасности ООН первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова. В середине ноября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов. В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране на восстановление нужно порядка 700 миллиардов долларов. В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно подсчетам, ущерб, понесенный украинцами в ходе спецоперации, составляет 600 миллиардов евро. До этого власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230114/nebenzya-1844780672.html
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в мире, украина, эмине джапарова, сергей марченко, денис шмыгаль, оон, еврокомиссия, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эмине Джапарова, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль, ООН, Еврокомиссия, Всемирный банк
01:27 14.01.2023 (обновлено: 01:31 14.01.2023)
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны
МИД Украины заявил, что ущерб гражданской инфраструктуре страны превышает $127 миллиардов