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МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844782363.html
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны - РИА Новости, 14.01.2023
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны
Общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов, заявила на заседании Совета безопасности ООН первый РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:27
2023-01-14T01:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эмине джапарова
сергей марченко
денис шмыгаль
оон
еврокомиссия
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов, заявила на заседании Совета безопасности ООН первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова. В середине ноября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов. В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране на восстановление нужно порядка 700 миллиардов долларов. В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно подсчетам, ущерб, понесенный украинцами в ходе спецоперации, составляет 600 миллиардов евро. До этого власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.
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в мире, украина, эмине джапарова, сергей марченко, денис шмыгаль, оон, еврокомиссия, всемирный банк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эмине Джапарова, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль, ООН, Еврокомиссия, Всемирный банк
01:27 14.01.2023 (обновлено: 01:31 14.01.2023)
 
МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны

МИД Украины заявил, что ущерб гражданской инфраструктуре страны превышает $127 миллиардов

© AP Photo / Felipe DanaПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
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ООН, 14 янв – РИА Новости. Общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов, заявила на заседании Совета безопасности ООН первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
"Согласно последним подсчетам, общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критически важной инфраструктуре Украины, составляет больше 127 миллиардов долларов", - сказала Джапарова.
В середине ноября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов.
В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране на восстановление нужно порядка 700 миллиардов долларов. В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, согласно подсчетам, ущерб, понесенный украинцами в ходе спецоперации, составляет 600 миллиардов евро. До этого власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк оценивали затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
00:46Специальная военная операция на Украине
Россия готова к достижению целей СВО мирным путем, заявил Небензя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭмине ДжапароваСергей МарченкоДенис ШмыгальООНЕврокомиссияВсемирный банк
 
 
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