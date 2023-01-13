https://ria.ru/20230113/uchebniki-1844636815.html

Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории

Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по разработке учебников и пособий по истории и обществознанию, в том числе для начального... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:41

2023-01-13T14:41

2023-01-13T15:43

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по разработке учебников и пособий по истории и обществознанию, в том числе для начального образования, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с администрацией президента Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и ассоциацией "Российское историческое общество", с привлечением ведущих университетов, заинтересованных научных организаций и представить предложения по разработке в соответствии с федеральными рабочими программами по учебным предметам "История" и "Обществознание" комплектов учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, образование - общество, образование, социальный навигатор, сн_образование