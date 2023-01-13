https://ria.ru/20230113/uchebniki-1844636815.html
Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории
Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по разработке учебников и пособий по истории и обществознанию, в том числе для начального... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:41
2023-01-13T14:41
2023-01-13T15:43
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по разработке учебников и пособий по истории и обществознанию, в том числе для начального образования, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с администрацией президента Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и ассоциацией "Российское историческое общество", с привлечением ведущих университетов, заинтересованных научных организаций и представить предложения по разработке в соответствии с федеральными рабочими программами по учебным предметам "История" и "Обществознание" комплектов учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20221223/uchebnik-1840730769.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, образование - общество, образование, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Образование - Общество, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
14:41 13.01.2023 (обновлено: 15:43 13.01.2023)
Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории
Путин поручил представить предложения по разработке учебников по истории и обществознанию