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Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов

Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов - РИА Новости, 13.01.2023

Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов

В конце новогодних каникул власти Таиланда внезапно объявили об ограничениях въезда для невакцинированных путешественников. Но буквально через пару дней... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:13

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. В конце новогодних каникул власти Таиланда внезапно объявили об ограничениях въезда для невакцинированных путешественников. Но буквально через пару дней передумали: в королевство по-прежнему пускают без прививочных сертификатов и ПЦР-тестов. О том, сколько сейчас стоят туда путевки и какие курорты пользуются наибольшей популярностью, — в материале РИА Новости.Потрепали нервыПо данным Ассоциации туризма Пхукета (РТА), в отелях — более тысячи аннуляций бронирований. Особенно много от скандинавов и немцев.А вот в России не запаниковали. Отменили несколько чартерных рейсов, но сами отдыхающие не торопились сдавать путевки."Ни одной аннуляции. И спрос не упал", — говорит PR-директор TEZ Tour Елизавета Тимошенко.По ее словам, Таиланд остается одним из наиболее востребованных зимних направлений."У нас отмен нет, хотя нервы людям потрепали", — подтверждает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. В компании "Слетать.ру" всего 0,5 процента отказов на период с 9 по 15 января.В общем, ничего не изменилось: никакие ковидные документы для въезда не нужны. Но если в аэропорту у вас заметят признаки заболевания, могут попросить сделать экспресс-тест.На днях сообщили, что с июня вводят туристический сбор — 300 батов (630 рублей). Эти средства направят на развитие инфраструктуры и поддержку отдыхающих, пострадавших от несчастных случаев.В топе спроса"По сравнению с 2019-м и 2021-м новогодний спрос на туры в Таиланд вырос в десять раз", — отмечает директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.И это понятно: выбор сократился. А в Таиланд — прямые рейсы "Аэрофлота", чартеры, полетная программа из городов Сибири и Дальнего Востока.Есть и варианты со стыковкой: Emirates с пересадкой в Дубае, Etihad Airways — в Абу-Даби, Turkish Airlines — в Стамбуле, Qatar Airways — в Дохе.У "Интуриста" новогодние рейсы были под завязку, но говорить о восстановлении допандемийного уровня еще рано, указывает Дарья Домостроева. Люди не хотят рисковать: приобретают страховку от невыезда, определяются с направлением в последний момент.В Таиланд зимой едут любители пляжа, добавляет PR-директор FUN&SUN Ольга Иванова. Ведь даже в январе-феврале здесь 30-градусная жара, вода в океане — 28.Все на ПхукетОсобенно популярен Пхукет, поясняет Анна Филатовская. Это курорт и для семейного отдыха, и для молодежи.В лидерах продаж — побережье Андаманского моря: Ката, Карон, Камала, Патонг и Майкао, уточняет Дарья Домостроева."В новогодне-рождественский период часть клиентов предпочла варианты на Као Лаке, — рассказывает она. — Там отменный песок, от аэропорта примерно так же, как до Каты и Карона, достаточно свежий номерной фонд и чистое море. У этого побережья, несмотря на ограниченность инфраструктуры, большой потенциал".Паттайя тоже очень востребована. Туры сюда активно бронируют в "Русском Экспрессе", FUN&SUN, "Интуристе"."Тихоокеанская часть страны принимает достаточно много отдыхающих, но все же меньше, чем побережье Андаманского моря, — говорит Дарья Домостроева. — Сильны стереотипы о "грязных пляжах" и слишком шумной ночной жизни".Неделя в трех или четырехзвездочном отеле во второй половине января стоит 75-76 тысяч рублей с человека, сообщает Елизавета Тимошенко. Пять звезд — минимум 92 тысячи. У FUN&SUN средняя цена в Таиланд — 100 тысяч, у "Русского Экспресса" — 130-150 тысяч за восемь-десять ночей.Храмы, слоны, джунглиНа Пхукете занимаются и дайвингом, и серфингом, и скалолазанием, и парасейлингом, и парапланеризмом, и вейкбордингом.Туристам предлагают также покататься на лошадях, полетать на легкомоторном самолете или на зиплайне над джунглями, добавляет гид Виталий Мотобайский.Много экскурсий: на живописные острова Джеймса Бонда или Ко Тапу, Пхи-Пхи, в парк "Королевство тигров" и на гору обезьян, к водопаду Банг Пэ. Встречи рассветов и закатов на смотровых площадках Самет Нангше, Карон Вью Поинт, Као Кад."Обязательно поднимитесь к статуе Большого Будды, — советует директор компании "Антошка тур", тревел-блогер Валентина Палагина. — Попросите местного монаха повязать вам на запястье ленточку и загадайте желание".Удобнее всего знакомиться с островом с гидом, но если хотите осматривать достопримечательности в собственном темпе, арендуйте байк.Из Паттайи туристов возят в Бангкок и на реку Квай — с посещением плавучего рынка Дамнон Садуак и деревни на воде, храма Ват Там Суа, водопада Эраван, горячих источников, катанием на слонах, сплавом на плотах.В самой Паттайе можно покататься с горок в аквапарке "Рамаяна," заглянуть в Музей мишек Тедди, посетить буддистский храм Чаймонгкорн, съездить на овечью ферму или покормить животных в контактном зоопарке "Кхао Кхео". Ну и куда же без традиционного тайского массажа — салонов здесь сотни.Законы Страны улыбокЕсли вы заблудились или нужно что-то спросить, не стесняйтесь обращаться к тайцам. Недаром это королевство называют Страной тысячи улыбок: местные всегда приветливы.Однако есть несколько правил, которые стоит соблюдать, предупреждает Валентина Палагина."В Таиланде принято с почтением относиться к королевской семье и предметам, на которых она изображена, — объясняет эксперт. — Например, нельзя рвать и комкать деньги. Не стоит ходить в купальниках и плавках вне пляжа. Также нужно снимать обувь при входе в храмы и некоторые магазины, аптеки, массажные салоны".Валентина настоятельно рекомендует приобрести медицинскую страховку: услуги врачей здесь значительно дороже, чем в России. При оформлении стоит указать, что планируете (например, кататься на байке), и включить покрытие расходов при заболевании лихорадкой денге.Еда на любителя"Местная кухня — очень на любителя", — говорит Виталий Мотобайский. По его словам, все блюда в Таиланде либо слишком острые, либо жирные, либо сладкие. "И в целом довольно однообразные", — добавляет он.Если познакомиться с местной кухней все же хочется, закажите в первую очередь том-ям — традиционный суп с морепродуктами или курицей. Причем, как отмечает Валентина Палагина, дегустировать его нужно в нескольких кафе: везде он будет разным.Также стоит попробовать сом-там — салат из зеленой папайи, дим-сам — приготовленные на пару пельмени (их обычно подают на завтрак с рисовой кашей), том-кха — суп на кокосовом молоке.Не стесняйтесь попросить официанта приготовить блюдо неострым: к этому тут относятся с пониманием.На десерт возьмите роти — сладкие блинчики с начинкой, а из напитков — тайский чай на молоке.Сейчас по выходным в Пхукет Тауне (Старом городе) — ярмарка, где, помимо сувениров, много уличной еды. Десятки вариантов жареного риса и лапши, карри, рулетики из овощей, шашлычки.Конечно, много фруктов, а также всевозможных свежевыжатых соков и смузи: дуриан, личи, мангустин, папайя, манго, драгонфрут, маракуйя, гуава.Но если тайфуд вам не по вкусу, есть заведения и других кухонь, в том числе русской.

https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

https://ria.ru/20221220/oae-1839792345.html

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

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2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

маршруты - туризм, актуальное - туризм, отдых на море, куда поехать, куда можно лететь, туризм