Рейтинг@Mail.ru
Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230113/tailand-1844358737.html
Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов
Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов - РИА Новости, 13.01.2023
Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов
В конце новогодних каникул власти Таиланда внезапно объявили об ограничениях въезда для невакцинированных путешественников. Но буквально через пару дней... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:00
2023-01-13T08:13
туризм
маршруты - туризм
актуальное - туризм
отдых на море
куда поехать
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/93/1512309323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_97146d455ba65883dae7881e93cb8fcb.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. В конце новогодних каникул власти Таиланда внезапно объявили об ограничениях въезда для невакцинированных путешественников. Но буквально через пару дней передумали: в королевство по-прежнему пускают без прививочных сертификатов и ПЦР-тестов. О том, сколько сейчас стоят туда путевки и какие курорты пользуются наибольшей популярностью, — в материале РИА Новости.Потрепали нервыПо данным Ассоциации туризма Пхукета (РТА), в отелях — более тысячи аннуляций бронирований. Особенно много от скандинавов и немцев.А вот в России не запаниковали. Отменили несколько чартерных рейсов, но сами отдыхающие не торопились сдавать путевки."Ни одной аннуляции. И спрос не упал", — говорит PR-директор TEZ Tour Елизавета Тимошенко.По ее словам, Таиланд остается одним из наиболее востребованных зимних направлений."У нас отмен нет, хотя нервы людям потрепали", — подтверждает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. В компании "Слетать.ру" всего 0,5 процента отказов на период с 9 по 15 января.В общем, ничего не изменилось: никакие ковидные документы для въезда не нужны. Но если в аэропорту у вас заметят признаки заболевания, могут попросить сделать экспресс-тест.На днях сообщили, что с июня вводят туристический сбор — 300 батов (630 рублей). Эти средства направят на развитие инфраструктуры и поддержку отдыхающих, пострадавших от несчастных случаев.В топе спроса"По сравнению с 2019-м и 2021-м новогодний спрос на туры в Таиланд вырос в десять раз", — отмечает директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.И это понятно: выбор сократился. А в Таиланд — прямые рейсы "Аэрофлота", чартеры, полетная программа из городов Сибири и Дальнего Востока.Есть и варианты со стыковкой: Emirates с пересадкой в Дубае, Etihad Airways — в Абу-Даби, Turkish Airlines — в Стамбуле, Qatar Airways — в Дохе.У "Интуриста" новогодние рейсы были под завязку, но говорить о восстановлении допандемийного уровня еще рано, указывает Дарья Домостроева. Люди не хотят рисковать: приобретают страховку от невыезда, определяются с направлением в последний момент.В Таиланд зимой едут любители пляжа, добавляет PR-директор FUN&amp;SUN Ольга Иванова. Ведь даже в январе-феврале здесь 30-градусная жара, вода в океане — 28.Все на ПхукетОсобенно популярен Пхукет, поясняет Анна Филатовская. Это курорт и для семейного отдыха, и для молодежи.В лидерах продаж — побережье Андаманского моря: Ката, Карон, Камала, Патонг и Майкао, уточняет Дарья Домостроева."В новогодне-рождественский период часть клиентов предпочла варианты на Као Лаке, — рассказывает она. — Там отменный песок, от аэропорта примерно так же, как до Каты и Карона, достаточно свежий номерной фонд и чистое море. У этого побережья, несмотря на ограниченность инфраструктуры, большой потенциал".Паттайя тоже очень востребована. Туры сюда активно бронируют в "Русском Экспрессе", FUN&amp;SUN, "Интуристе"."Тихоокеанская часть страны принимает достаточно много отдыхающих, но все же меньше, чем побережье Андаманского моря, — говорит Дарья Домостроева. — Сильны стереотипы о "грязных пляжах" и слишком шумной ночной жизни".Неделя в трех или четырехзвездочном отеле во второй половине января стоит 75-76 тысяч рублей с человека, сообщает Елизавета Тимошенко. Пять звезд — минимум 92 тысячи. У FUN&amp;SUN средняя цена в Таиланд — 100 тысяч, у "Русского Экспресса" — 130-150 тысяч за восемь-десять ночей.Храмы, слоны, джунглиНа Пхукете занимаются и дайвингом, и серфингом, и скалолазанием, и парасейлингом, и парапланеризмом, и вейкбордингом.Туристам предлагают также покататься на лошадях, полетать на легкомоторном самолете или на зиплайне над джунглями, добавляет гид Виталий Мотобайский.Много экскурсий: на живописные острова Джеймса Бонда или Ко Тапу, Пхи-Пхи, в парк "Королевство тигров" и на гору обезьян, к водопаду Банг Пэ. Встречи рассветов и закатов на смотровых площадках Самет Нангше, Карон Вью Поинт, Као Кад."Обязательно поднимитесь к статуе Большого Будды, — советует директор компании "Антошка тур", тревел-блогер Валентина Палагина. — Попросите местного монаха повязать вам на запястье ленточку и загадайте желание".Удобнее всего знакомиться с островом с гидом, но если хотите осматривать достопримечательности в собственном темпе, арендуйте байк.Из Паттайи туристов возят в Бангкок и на реку Квай — с посещением плавучего рынка Дамнон Садуак и деревни на воде, храма Ват Там Суа, водопада Эраван, горячих источников, катанием на слонах, сплавом на плотах.В самой Паттайе можно покататься с горок в аквапарке "Рамаяна," заглянуть в Музей мишек Тедди, посетить буддистский храм Чаймонгкорн, съездить на овечью ферму или покормить животных в контактном зоопарке "Кхао Кхео". Ну и куда же без традиционного тайского массажа — салонов здесь сотни.Законы Страны улыбокЕсли вы заблудились или нужно что-то спросить, не стесняйтесь обращаться к тайцам. Недаром это королевство называют Страной тысячи улыбок: местные всегда приветливы.Однако есть несколько правил, которые стоит соблюдать, предупреждает Валентина Палагина."В Таиланде принято с почтением относиться к королевской семье и предметам, на которых она изображена, — объясняет эксперт. — Например, нельзя рвать и комкать деньги. Не стоит ходить в купальниках и плавках вне пляжа. Также нужно снимать обувь при входе в храмы и некоторые магазины, аптеки, массажные салоны".Валентина настоятельно рекомендует приобрести медицинскую страховку: услуги врачей здесь значительно дороже, чем в России. При оформлении стоит указать, что планируете (например, кататься на байке), и включить покрытие расходов при заболевании лихорадкой денге.Еда на любителя"Местная кухня — очень на любителя", — говорит Виталий Мотобайский. По его словам, все блюда в Таиланде либо слишком острые, либо жирные, либо сладкие. "И в целом довольно однообразные", — добавляет он.Если познакомиться с местной кухней все же хочется, закажите в первую очередь том-ям — традиционный суп с морепродуктами или курицей. Причем, как отмечает Валентина Палагина, дегустировать его нужно в нескольких кафе: везде он будет разным.Также стоит попробовать сом-там — салат из зеленой папайи, дим-сам — приготовленные на пару пельмени (их обычно подают на завтрак с рисовой кашей), том-кха — суп на кокосовом молоке.Не стесняйтесь попросить официанта приготовить блюдо неострым: к этому тут относятся с пониманием.На десерт возьмите роти — сладкие блинчики с начинкой, а из напитков — тайский чай на молоке.Сейчас по выходным в Пхукет Тауне (Старом городе) — ярмарка, где, помимо сувениров, много уличной еды. Десятки вариантов жареного риса и лапши, карри, рулетики из овощей, шашлычки.Конечно, много фруктов, а также всевозможных свежевыжатых соков и смузи: дуриан, личи, мангустин, папайя, манго, драгонфрут, маракуйя, гуава.Но если тайфуд вам не по вкусу, есть заведения и других кухонь, в том числе русской.
https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html
https://ria.ru/20221220/oae-1839792345.html
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/93/1512309323_0:161:2516:2048_1920x0_80_0_0_901838fafe1c192047e67ae84cd624bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маршруты - туризм, актуальное - туризм, отдых на море, куда поехать, куда можно лететь, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Актуальное - Туризм, Отдых на море, куда поехать, куда можно лететь, Туризм
08:00 13.01.2023 (обновлено: 08:13 13.01.2023)
 

Отпуск в Стране улыбок: Таиланд снова пускает туристов без вакцин и тестов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. В конце новогодних каникул власти Таиланда внезапно объявили об ограничениях въезда для невакцинированных путешественников. Но буквально через пару дней передумали: в королевство по-прежнему пускают без прививочных сертификатов и ПЦР-тестов. О том, сколько сейчас стоят туда путевки и какие курорты пользуются наибольшей популярностью, — в материале РИА Новости.

Потрепали нервы

По данным Ассоциации туризма Пхукета (РТА), в отелях — более тысячи аннуляций бронирований. Особенно много от скандинавов и немцев.
CC BY 2.0 / Brian Jeffery Beggerly / Mai Khao BeachПляж Май Кхао на Пхукете
Пляж Май као в Пхукете - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / Brian Jeffery Beggerly / Mai Khao Beach
Пляж Май Кхао на Пхукете
А вот в России не запаниковали. Отменили несколько чартерных рейсов, но сами отдыхающие не торопились сдавать путевки.
"Ни одной аннуляции. И спрос не упал", — говорит PR-директор TEZ Tour Елизавета Тимошенко.
По ее словам, Таиланд остается одним из наиболее востребованных зимних направлений.
© РИА Новости / Елена Исайкина

Остров Пхи-Пхи, Таиланд

Остров Пхи-Пхи. Тайланд
1 из 3

Остров Пхи-Пхи, Таиланд

© РИА Новости / Елена Исайкина
© AP Photo / Vincent Thian

Буддийские монахи готовятся выпустить фонари в небо после церемонии благословения на фестивале "Лой Кратонг" в храме в Чиангмай, Таиланд

Буддийские монахи готовятся выпустить фонари в небо, после церемонии благословения на фестивале Лой Кратонг в храме в Чиангмай, Таиланд
2 из 3

Буддийские монахи готовятся выпустить фонари в небо после церемонии благословения на фестивале "Лой Кратонг" в храме в Чиангмай, Таиланд

© AP Photo / Vincent Thian
© Depositphotos.com / AlexGukBOБангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
3 из 3
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos.com / AlexGukBO
1 из 3

Остров Пхи-Пхи, Таиланд

© РИА Новости / Елена Исайкина
2 из 3

Буддийские монахи готовятся выпустить фонари в небо после церемонии благословения на фестивале "Лой Кратонг" в храме в Чиангмай, Таиланд

© AP Photo / Vincent Thian
3 из 3
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos.com / AlexGukBO
"У нас отмен нет, хотя нервы людям потрепали", — подтверждает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. В компании "Слетать.ру" всего 0,5 процента отказов на период с 9 по 15 января.
В общем, ничего не изменилось: никакие ковидные документы для въезда не нужны. Но если в аэропорту у вас заметят признаки заболевания, могут попросить сделать экспресс-тест.
© AFP 2023 / Jack TaylorВейкбординг на Пхукете
Вейкбординг на пляже в Пхукете - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Jack Taylor
Вейкбординг на Пхукете
На днях сообщили, что с июня вводят туристический сбор — 300 батов (630 рублей). Эти средства направят на развитие инфраструктуры и поддержку отдыхающих, пострадавших от несчастных случаев.

В топе спроса

"По сравнению с 2019-м и 2021-м новогодний спрос на туры в Таиланд вырос в десять раз", — отмечает директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
И это понятно: выбор сократился. А в Таиланд — прямые рейсы "Аэрофлота", чартеры, полетная программа из городов Сибири и Дальнего Востока.
© Fotolia / getITСнорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде
Снорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде
1 из 3
Снорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде
© Fotolia / getIT
© Фото : Unsplash/Axel Delansorne

Залив Пханг-Нга

Залив Пханг-Нга
2 из 3

Залив Пханг-Нга

© Фото : Unsplash/Axel Delansorne
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Местные жители в курортном районе Патонга в Таиланде

Местные жители в курортном районе Патонга в Таиланде
3 из 3

Местные жители в курортном районе Патонга в Таиланде

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 3
Снорклинг (плавание в ластах и маске с дыхательной трубкой) в Таиланде
© Fotolia / getIT
2 из 3

Залив Пханг-Нга

© Фото : Unsplash/Axel Delansorne
3 из 3

Местные жители в курортном районе Патонга в Таиланде

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Есть и варианты со стыковкой: Emirates с пересадкой в Дубае, Etihad Airways — в Абу-Даби, Turkish Airlines — в Стамбуле, Qatar Airways — в Дохе.
У "Интуриста" новогодние рейсы были под завязку, но говорить о восстановлении допандемийного уровня еще рано, указывает Дарья Домостроева. Люди не хотят рисковать: приобретают страховку от невыезда, определяются с направлением в последний момент.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкТаиланд
Зарубежные страны. Таиланд - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Таиланд
В Таиланд зимой едут любители пляжа, добавляет PR-директор FUN&SUN Ольга Иванова. Ведь даже в январе-феврале здесь 30-градусная жара, вода в океане — 28.

Все на Пхукет

Особенно популярен Пхукет, поясняет Анна Филатовская. Это курорт и для семейного отдыха, и для молодежи.
В лидерах продаж — побережье Андаманского моря: Ката, Карон, Камала, Патонг и Майкао, уточняет Дарья Домостроева.
CC BY 2.0 / shankar s. / shankar s.FollowThree beaches from the Karon Viewpoint in PhuketКарон Вью Поинт
Карон Вью Поинт
1 из 3
Карон Вью Поинт
CC BY 2.0 / shankar s. / shankar s.FollowThree beaches from the Karon Viewpoint in Phuket
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Отели города Паттайя

Отели города Паттайя
2 из 3

Отели города Паттайя

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri poolОтель на Пхукете
Отель на Пхукете
3 из 3
Отель на Пхукете
CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri pool
1 из 3
Карон Вью Поинт
CC BY 2.0 / shankar s. / shankar s.FollowThree beaches from the Karon Viewpoint in Phuket
2 из 3

Отели города Паттайя

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Отель на Пхукете
CC BY-SA 2.0 / erm. / amanpuri pool
"В новогодне-рождественский период часть клиентов предпочла варианты на Као Лаке, — рассказывает она. — Там отменный песок, от аэропорта примерно так же, как до Каты и Карона, достаточно свежий номерной фонд и чистое море. У этого побережья, несмотря на ограниченность инфраструктуры, большой потенциал".
Паттайя тоже очень востребована. Туры сюда активно бронируют в "Русском Экспрессе", FUN&SUN, "Интуристе".
"Тихоокеанская часть страны принимает достаточно много отдыхающих, но все же меньше, чем побережье Андаманского моря, — говорит Дарья Домостроева. — Сильны стереотипы о "грязных пляжах" и слишком шумной ночной жизни".
Беседка на пресноводном озере сейшельского острова Силуэт, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 08:00Туризм
"Рай, но с особенностями". Чем привлекают россиян Сейшелы
Неделя в трех или четырехзвездочном отеле во второй половине января стоит 75-76 тысяч рублей с человека, сообщает Елизавета Тимошенко. Пять звезд — минимум 92 тысячи. У FUN&SUN средняя цена в Таиланд — 100 тысяч, у "Русского Экспресса" — 130-150 тысяч за восемь-десять ночей.

Храмы, слоны, джунгли

На Пхукете занимаются и дайвингом, и серфингом, и скалолазанием, и парасейлингом, и парапланеризмом, и вейкбордингом.
© AFP 2023 / Lillian SuwanrumphaДайвер возле острова Ко Липе, Таиланд
Дайвер возле острова Ко Липе, Тайланд - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Дайвер возле острова Ко Липе, Таиланд
Туристам предлагают также покататься на лошадях, полетать на легкомоторном самолете или на зиплайне над джунглями, добавляет гид Виталий Мотобайский.
Много экскурсий: на живописные острова Джеймса Бонда или Ко Тапу, Пхи-Пхи, в парк "Королевство тигров" и на гору обезьян, к водопаду Банг Пэ. Встречи рассветов и закатов на смотровых площадках Самет Нангше, Карон Вью Поинт, Као Кад.
© Pixabay / Walkerssk

Остров Джеймса Бонда в Таиланде

Остров Джеймса Бонда в Тайланде
1 из 3

Остров Джеймса Бонда в Таиланде

© Pixabay / Walkerssk
© Фото : Unsplash/Abhishek Revis Самет Нангши
 Самет Нангши
2 из 3
Самет Нангши
© Фото : Unsplash/Abhishek Revis
© Фото : Unsplash/Syed Ahmad

Статуя Большого Будды на Пхукете

Биг Будда в Пхукете
3 из 3

Статуя Большого Будды на Пхукете

© Фото : Unsplash/Syed Ahmad
1 из 3

Остров Джеймса Бонда в Таиланде

© Pixabay / Walkerssk
2 из 3
Самет Нангши
© Фото : Unsplash/Abhishek Revis
3 из 3

Статуя Большого Будды на Пхукете

© Фото : Unsplash/Syed Ahmad
"Обязательно поднимитесь к статуе Большого Будды, — советует директор компании "Антошка тур", тревел-блогер Валентина Палагина. — Попросите местного монаха повязать вам на запястье ленточку и загадайте желание".
Удобнее всего знакомиться с островом с гидом, но если хотите осматривать достопримечательности в собственном темпе, арендуйте байк.
© Фото : Unsplash/Suhyeon Choi

Плавучий рынок на воде Дамноен Садуак

Плавучий рынок на воде Дамноен Садуак
1 из 3

Плавучий рынок на воде Дамноен Садуак

© Фото : Unsplash/Suhyeon Choi
CC BY-SA 3.0 / kallerna / Tiger Cave Temple (Wat Tham Sua) in Krabi town, Krabi, Thailand.

Храм Ват Там Суа

Храм Ват Там Суа
2 из 3

Храм Ват Там Суа

CC BY-SA 3.0 / kallerna / Tiger Cave Temple (Wat Tham Sua) in Krabi town, Krabi, Thailand.
© Фото : Public domain

Горячие источники Пая, Мае Хонг Сон, Таиланд

Горячие источники Пая, Мае Хонг Сон, Тайланд
3 из 3

Горячие источники Пая, Мае Хонг Сон, Таиланд

© Фото : Public domain
1 из 3

Плавучий рынок на воде Дамноен Садуак

© Фото : Unsplash/Suhyeon Choi
2 из 3

Храм Ват Там Суа

CC BY-SA 3.0 / kallerna / Tiger Cave Temple (Wat Tham Sua) in Krabi town, Krabi, Thailand.
3 из 3

Горячие источники Пая, Мае Хонг Сон, Таиланд

© Фото : Public domain
Из Паттайи туристов возят в Бангкок и на реку Квай — с посещением плавучего рынка Дамнон Садуак и деревни на воде, храма Ват Там Суа, водопада Эраван, горячих источников, катанием на слонах, сплавом на плотах.
© AFP 2023 / Mladen AntonovМассажный салон в Паттайе
Массажный салон в Паттайе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Mladen Antonov
Массажный салон в Паттайе
В самой Паттайе можно покататься с горок в аквапарке "Рамаяна," заглянуть в Музей мишек Тедди, посетить буддистский храм Чаймонгкорн, съездить на овечью ферму или покормить животных в контактном зоопарке "Кхао Кхео". Ну и куда же без традиционного тайского массажа — салонов здесь сотни.

Законы Страны улыбок

Если вы заблудились или нужно что-то спросить, не стесняйтесь обращаться к тайцам. Недаром это королевство называют Страной тысячи улыбок: местные всегда приветливы.
Однако есть несколько правил, которые стоит соблюдать, предупреждает Валентина Палагина.
© AFP 2023 / Lillian SuwanrumphaТуристические конные прогулки в Таиланде
Туристические конные прогулки в Тайланде - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha
Туристические конные прогулки в Таиланде
"В Таиланде принято с почтением относиться к королевской семье и предметам, на которых она изображена, — объясняет эксперт. — Например, нельзя рвать и комкать деньги. Не стоит ходить в купальниках и плавках вне пляжа. Также нужно снимать обувь при входе в храмы и некоторые магазины, аптеки, массажные салоны".
Валентина настоятельно рекомендует приобрести медицинскую страховку: услуги врачей здесь значительно дороже, чем в России. При оформлении стоит указать, что планируете (например, кататься на байке), и включить покрытие расходов при заболевании лихорадкой денге.
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 08:00Туризм
Если не Дубай, то что: где еще отдохнуть в Арабских Эмиратах — недорого

Еда на любителя

"Местная кухня — очень на любителя", — говорит Виталий Мотобайский. По его словам, все блюда в Таиланде либо слишком острые, либо жирные, либо сладкие. "И в целом довольно однообразные", — добавляет он.
Если познакомиться с местной кухней все же хочется, закажите в первую очередь том-ям — традиционный суп с морепродуктами или курицей. Причем, как отмечает Валентина Палагина, дегустировать его нужно в нескольких кафе: везде он будет разным.
© Depositphotos.com / shalamov

Суп том-ям

Суп Том ям
1 из 3

Суп том-ям

© Depositphotos.com / shalamov
© Фото : Unsplash/sirasit gullasu

Сом-там

Сом Там
2 из 3

Сом-там

© Фото : Unsplash/sirasit gullasu
© Depositphotos.com / Jcomp

Суп том-кха

Суп Том Кха
3 из 3

Суп том-кха

© Depositphotos.com / Jcomp
1 из 3

Суп том-ям

© Depositphotos.com / shalamov
2 из 3

Сом-там

© Фото : Unsplash/sirasit gullasu
3 из 3

Суп том-кха

© Depositphotos.com / Jcomp
Также стоит попробовать сом-там — салат из зеленой папайи, дим-сам — приготовленные на пару пельмени (их обычно подают на завтрак с рисовой кашей), том-кха — суп на кокосовом молоке.
Не стесняйтесь попросить официанта приготовить блюдо неострым: к этому тут относятся с пониманием.
На десерт возьмите роти — сладкие блинчики с начинкой, а из напитков — тайский чай на молоке.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкБананы на рынке в исторической части на острове Пхукет
Бананы на рынке в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бананы на рынке в исторической части на острове Пхукет
Сейчас по выходным в Пхукет Тауне (Старом городе) — ярмарка, где, помимо сувениров, много уличной еды. Десятки вариантов жареного риса и лапши, карри, рулетики из овощей, шашлычки.
Конечно, много фруктов, а также всевозможных свежевыжатых соков и смузи: дуриан, личи, мангустин, папайя, манго, драгонфрут, маракуйя, гуава.
Но если тайфуд вам не по вкусу, есть заведения и других кухонь, в том числе русской.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 08:00Туризм
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
 
ТуризмМаршруты - ТуризмАктуальное - ТуризмОтдых на морекуда поехатькуда можно лететьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала