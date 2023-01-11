https://ria.ru/20230111/tailand-1844066808.html
Таиланд планирует ввести туристический сбор для прибывающих в страну
Таиланд планирует ввести туристический сбор для прибывающих в страну - РИА Новости, 11.01.2023
Таиланд планирует ввести туристический сбор для прибывающих в страну
Власти Таиланда с июня планируют начать взимать сбор в размере 300 батов, то есть девяти долларов, с иностранных туристов, прибывающих в страну, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:07
2023-01-11T13:07
2023-01-11T14:27
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Таиланда с июня планируют начать взимать сбор в размере 300 батов, то есть девяти долларов, с иностранных туристов, прибывающих в страну, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан газете Bangkok Post. "С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут", — пояснил он.По словам политика, собранные деньги будут использованы для поддержки путешественников, пострадавших от несчастных случаев, и в целях развития туристической инфраструктуры. Министр добавил, что в 2023 году Таиланд ожидает около 25 миллионов гостей, в прошлом году королевство посетили всего 11,8 миллиона.Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в 2022 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Коронавирус COVID-19
13:07 11.01.2023 (обновлено: 14:27 11.01.2023)
Таиланд планирует ввести туристический сбор для прибывающих в страну
Таиланд в июне введет туристический сбор для иностранцев в размере девяти долларов
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Власти Таиланда с июня планируют начать взимать сбор в размере 300 батов, то есть девяти долларов, с иностранных туристов, прибывающих в страну, заявил
министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан газете Bangkok Post.
"С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут", — пояснил он.
По словам политика, собранные деньги будут использованы для поддержки путешественников, пострадавших от несчастных случаев, и в целях развития туристической инфраструктуры.
Министр добавил, что в 2023 году Таиланд ожидает около 25 миллионов гостей, в прошлом году королевство посетили всего 11,8 миллиона.
Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в 2022 году.