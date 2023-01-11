https://ria.ru/20230111/tailand-1844066808.html

Таиланд планирует ввести туристический сбор для прибывающих в страну

Таиланд планирует ввести туристический сбор для прибывающих в страну - РИА Новости, 11.01.2023

Таиланд планирует ввести туристический сбор для прибывающих в страну

Власти Таиланда с июня планируют начать взимать сбор в размере 300 батов, то есть девяти долларов, с иностранных туристов, прибывающих в страну, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:07

2023-01-11T13:07

2023-01-11T14:27

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/63/1559096337_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_503e45f9b1b1f149be9b421e12c4ccca.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Таиланда с июня планируют начать взимать сбор в размере 300 батов, то есть девяти долларов, с иностранных туристов, прибывающих в страну, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан газете Bangkok Post. "С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут", — пояснил он.По словам политика, собранные деньги будут использованы для поддержки путешественников, пострадавших от несчастных случаев, и в целях развития туристической инфраструктуры. Министр добавил, что в 2023 году Таиланд ожидает около 25 миллионов гостей, в прошлом году королевство посетили всего 11,8 миллиона.Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в 2022 году.

https://ria.ru/20230109/tailand-1843597607.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19