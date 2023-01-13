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В Уфе простились с Муртазой Рахимовым - РИА Новости, 13.01.2023
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В Уфе простились с Муртазой Рахимовым
В Уфе простились с Муртазой Рахимовым - РИА Новости, 13.01.2023
В Уфе простились с Муртазой Рахимовым
Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался на 89-м году жизни, завершилась в Уфе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:51
2023-01-13T12:53
политика
республика башкортостан
муртаза рахимов
россия
уфа
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УФА, 13 янв – РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался на 89-м году жизни, завершилась в Уфе, передает корреспондент РИА Новости. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Прощание с Рахимовым прошло в Государственном концертном зале "Башкортостан". Прошел траурный митинг. Проститься с первым президентом республики пришли тысячи человек. Коллеги, друзья, близкие, горожане и гости из других регионов страны. На траурном митинге выступили полпред ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. "Мы работали с Рахимовым параллельно, соревнуясь, ревнуя. Это была очень плодотворная работа. Наши республики организовались в одно время, и трудности, и радости наши были похожи. Сейчас главы наших республик достойно продолжают наш путь. Я благодарен Муртазе Губайдулловичу за совместную работу, умение слышать, слушать. Соболезную близким", - сказал Шаймиев. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров сказал на церемонии прощания, что Рахимов всю свою жизнь работал для интересов народа Башкирии. "В очень непростые времена для страны он сыграл очень важную роль. Когда приезжаешь в Башкортостан, видишь и чувствуешь его наследие и влияние на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей", - сказал Комаров. В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.
https://ria.ru/20230112/pamyat-1844296769.html
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политика, республика башкортостан, муртаза рахимов, россия, уфа
Политика, Республика Башкортостан, Муртаза Рахимов, Россия, Уфа
10:51 13.01.2023 (обновлено: 12:53 13.01.2023)
 
В Уфе простились с Муртазой Рахимовым

В Уфе завершилась церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Уфе
Церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Светлана Садыкова
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Церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 13 янв – РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался на 89-м году жизни, завершилась в Уфе, передает корреспондент РИА Новости.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Муртаза Губайдуллович Рахимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 09:52
Хабиров поручил увековечить память Муртазы Рахимова
Прощание с Рахимовым прошло в Государственном концертном зале "Башкортостан". Прошел траурный митинг. Проститься с первым президентом республики пришли тысячи человек. Коллеги, друзья, близкие, горожане и гости из других регионов страны. На траурном митинге выступили полпред ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
"Мы работали с Рахимовым параллельно, соревнуясь, ревнуя. Это была очень плодотворная работа. Наши республики организовались в одно время, и трудности, и радости наши были похожи. Сейчас главы наших республик достойно продолжают наш путь. Я благодарен Муртазе Губайдулловичу за совместную работу, умение слышать, слушать. Соболезную близким", - сказал Шаймиев.
Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанк

Прощание с Муртазой Рахимовым проходило в государственном концертном зале "Башкортостан".

Церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Уфе
1 из 8

Прощание с Муртазой Рахимовым проходило в государственном концертном зале "Башкортостан".

© РИА Новости / Светлана Садыкова
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин пришел на церемонию с букетом красных роз. Он постоял, положив руку на гроб, поклонился, вновь положил руку на гроб, постоял еще.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с первым президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым
2 из 8

Президент России Владимир Путин пришел на церемонию с букетом красных роз. Он постоял, положив руку на гроб, поклонился, вновь положил руку на гроб, постоял еще.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанк

На траурном митинге выступили полпред в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выступает на церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Уфе
3 из 8

На траурном митинге выступили полпред в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанк

Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, главный раввин Республики Башкортостан Дан Кричевский, митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, главный раввин Республики Башкортостан Дан Кричевский, митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон на церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Уфе
4 из 8

Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, главный раввин Республики Башкортостан Дан Кричевский, митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
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© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанк

Почтить память Рахимова пришли тысячи человек. К концертному залу со всех сторон шли чиновники, горожане с цветами и венками.

Люди стоят в очереди на церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Государственном концертном зале Башкортостан в Уфе
5 из 8

Почтить память Рахимова пришли тысячи человек. К концертному залу со всех сторон шли чиновники, горожане с цветами и венками.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанк

В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.

Церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Государственном концертном зале Башкортостан в Уфе
6 из 8

В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанк

Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступает на церемонии прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Государственном концертном зале Башкортостан в Уфе
7 из 8

Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана Садыкова / Перейти в медиабанк

Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым в Уфе
8 из 8

Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Прощание с Муртазой Рахимовым проходило в государственном концертном зале "Башкортостан".

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Президент России Владимир Путин пришел на церемонию с букетом красных роз. Он постоял, положив руку на гроб, поклонился, вновь положил руку на гроб, постоял еще.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 8

На траурном митинге выступили полпред в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, главный раввин Республики Башкортостан Дан Кричевский, митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Почтить память Рахимова пришли тысячи человек. К концертному залу со всех сторон шли чиновники, горожане с цветами и венками.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
6 из 8

В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

© РИА Новости / Светлана Садыкова
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров сказал на церемонии прощания, что Рахимов всю свою жизнь работал для интересов народа Башкирии. "В очень непростые времена для страны он сыграл очень важную роль. Когда приезжаешь в Башкортостан, видишь и чувствуешь его наследие и влияние на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей", - сказал Комаров.
В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.
Муртаза Рахимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 23:45
Биография Муртазы Рахимова
 
ПолитикаРеспублика БашкортостанМуртаза РахимовРоссияУфа
 
 
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