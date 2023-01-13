https://ria.ru/20230113/rakhimov-1844563295.html

В Уфе простились с Муртазой Рахимовым

В Уфе простились с Муртазой Рахимовым - РИА Новости, 13.01.2023

В Уфе простились с Муртазой Рахимовым

Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался на 89-м году жизни, завершилась в Уфе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:51

2023-01-13T10:51

2023-01-13T12:53

политика

республика башкортостан

муртаза рахимов

россия

уфа

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УФА, 13 янв – РИА Новости. Церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который скончался на 89-м году жизни, завершилась в Уфе, передает корреспондент РИА Новости. Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Прощание с Рахимовым прошло в Государственном концертном зале "Башкортостан". Прошел траурный митинг. Проститься с первым президентом республики пришли тысячи человек. Коллеги, друзья, близкие, горожане и гости из других регионов страны. На траурном митинге выступили полпред ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. "Мы работали с Рахимовым параллельно, соревнуясь, ревнуя. Это была очень плодотворная работа. Наши республики организовались в одно время, и трудности, и радости наши были похожи. Сейчас главы наших республик достойно продолжают наш путь. Я благодарен Муртазе Губайдулловичу за совместную работу, умение слышать, слушать. Соболезную близким", - сказал Шаймиев. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров сказал на церемонии прощания, что Рахимов всю свою жизнь работал для интересов народа Башкирии. "В очень непростые времена для страны он сыграл очень важную роль. Когда приезжаешь в Башкортостан, видишь и чувствуешь его наследие и влияние на все события, которые здесь происходят, на судьбы людей", - сказал Комаров. В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.

https://ria.ru/20230112/pamyat-1844296769.html

https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844265885.html

республика башкортостан

россия

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, республика башкортостан, муртаза рахимов, россия, уфа