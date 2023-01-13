Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
Прощание с Муртазой Рахимовым проходило в государственном концертном зале "Башкортостан".
Прощание с Муртазой Рахимовым проходило в государственном концертном зале "Башкортостан".
Президент России Владимир Путин пришел на церемонию с букетом красных роз. Он постоял, положив руку на гроб, поклонился, вновь положил руку на гроб, постоял еще.
Президент России Владимир Путин пришел на церемонию с букетом красных роз. Он постоял, положив руку на гроб, поклонился, вновь положил руку на гроб, постоял еще.
На траурном митинге выступили полпред в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
На траурном митинге выступили полпред в ПФО Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, главный раввин Республики Башкортостан Дан Кричевский, митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.
Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, главный раввин Республики Башкортостан Дан Кричевский, митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.
Почтить память Рахимова пришли тысячи человек. К концертному залу со всех сторон шли чиновники, горожане с цветами и венками.
Почтить память Рахимова пришли тысячи человек. К концертному залу со всех сторон шли чиновники, горожане с цветами и венками.
В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.
В конце церемонии муфтий России Талгат Таджуддин прочитал молитву. Митинг завершился минутой молчания.
Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.
Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.