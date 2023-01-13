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Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым - РИА Новости, 13.01.2023

Прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

В Уфе простились с Муртазой Рахимовым, который возглавлял Башкирию с 1990 по 2010 год. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Кадры панихиды — в фотоленте... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:51

2023-01-13T12:51

2023-01-13T12:51

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муртаза рахимов

владимир путин

уфа

минтимер шаймиев

рустам минниханов

республика башкортостан

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В Уфе простились с Муртазой Рахимовым, который возглавлял Башкирию с 1990 по 2010 год. Церемонию посетил президент Владимир Путин. Кадры панихиды — в фотоленте Ria.ru.

уфа

республика башкортостан

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