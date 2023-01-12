https://ria.ru/20230112/volgograd-1844493461.html

Жительница военного Сталинграда призвала оставить городу нынешнее имя

Жительница военного Сталинграда призвала оставить городу нынешнее имя - РИА Новости, 12.01.2023

Жительница военного Сталинграда призвала оставить городу нынешнее имя

Жительница военного Сталинграда Елена Руднянская призвала оставить городу его нынешнее имя, потому что переименование неминуемо повлечет большие расходы, тогда... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T20:08

2023-01-12T20:08

2023-01-12T20:09

общество

волгоград

сталинград

волгоградская область

госдума рф

справедливая россия

кпрф

геннадий зюганов

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ВОЛГОГРАД, 12 янв – РИА Новости. Жительница военного Сталинграда Елена Руднянская призвала оставить городу его нынешнее имя, потому что переименование неминуемо повлечет большие расходы, тогда как деньги можно направить на нужды участников специальной военной операции (СВО).Ранее председатель Общероссийского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов сообщил РИА Новости, что участники СВО поддержали бы переименование Волгограда в Сталинград, что, по его словам, положительно сказалось бы на боевом духе."Я против переименования Волгограда в Сталинград, потому что сейчас не время. Переименовывать дорого, а деньги нужны на военную операцию. Представляете, какие будут расходы? Нужно будет менять паспорта, документы всех организаций, учреждений, фирм. И нас, сталинградцев, осталось мало. Молодежь выросла в Волгограде, так что время ушло", - сообщила РИА Новости Руднянская. Когда началась Сталинградская битва, ей было около года.По ее словам, в 1961 году, когда Сталинград переименовывали в Волгоград, жителей города не спрашивали, "за" они или "против". Поэтому сейчас, добавила она, если такой вопрос в обществе поднят, правильнее вынести его на референдум. "Референдум решит споры. Но опять же, его проведение стоит денег, все упирается в экономику", - добавила Руднянская.Она более 50 лет преподавала в педагогическом институте, является членом организации "Дети Сталинграда", получила знак "Житель осажденного Сталинграда" после учреждения в мае соответствующего статуса в регионе.В ноябре представители Волгоградской областной ветеранской организации обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой рассмотреть возможность возвращения Волгограду его героического имени - Сталинград. В ответ губернатор заявил, что вопрос о переименовании города можно решить только путем проведения референдума, и предложил создать общественный совет по предварительному изучению мнения жителей региона на эту тему.Вопрос переименования Волгограда в Сталинград поднимается регулярно. В июле и августе власти Волгоградской области заявляли, что предложений о переименовании не поступало. В 2021 году накануне выборов Госдуму сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин заявлял, что эсеры готовят законопроект о переименовании города.В канун 75-летия годовщины победы в Сталинградской битве в 2018 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже высказывали эти предложения. А в 2015 году Госдума отклонила предложение коммунистов принять законопроект о переименовании города. В 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что решать вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград должен сам регион путем референдума.Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 годы - Сталинград. Сталинградская битва - сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и ставшее переломным моментом всей войны.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832727195.html

волгоград

сталинград

волгоградская область

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общество, волгоград, сталинград, волгоградская область, госдума рф, справедливая россия, кпрф, геннадий зюганов, андрей бочаров, великая отечественная война (1941-1945)