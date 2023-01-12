Южная Корея вряд ли решится на размещение ядерного оружия, считает эксперт
Профессор Панов: размещение ядерного оружия в Южной Корее опасно, Сеул на это не пойдет
Флаг Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможное размещение ядерного оружия в Южной Корее - опасный шаг, но Сеул вряд ли пойдет дальше высказываний, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов, комментируя заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёль о том, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР ухудшится.
Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что в ходе доклада минобороны президенту о планах работы на 2023 год в среду Юн Сок Ёль поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения ответить "в 100 или даже 1000-кратном размере". Он также заявил, что Южная Корея в будущем может разместить у себя ядерное оружие и поставить на вооружение свое собственное, если ситуация с "провокациями" КНДР ухудшится.
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"Это достаточно радикальное заявление, которое может создать большую напряженность, и не только на Корейском полуострове, но и вообще во всем регионе. Что касается Кореи, здесь сложная ситуация много лет уже существует. Посмотрим, как это заявление вообще будет воспринято в самой Южной Корее. Американцы это поддержат. Но ясно, что это не самый лучший вариант развития ситуации", - сказал Панов, комментируя заявление президента Южной Кореи.
"Это будет чревато для военного конфликта. Так что, это довольно опасный шаг. Но я сомневаюсь, что это будет осуществлено. Против этого очень жестко выступит Китай, южнокорейцы прислушиваются к мнению китайцев. Поэтому, когда южнокорейцы разместили на своей территории американские противоракетные комплексы, против этого очень жестко выступил Китай, и южнокорейцам пришлось сделать заявление, что больше они не будут такие ракеты размещать у себя. Я не думаю, что все-таки до этого дойдет", - добавил эксперт.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.