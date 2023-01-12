https://ria.ru/20230112/alsu-1844472222.html

Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына

Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына - РИА Новости, 12.01.2023

Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына

Алсу назвала причину, по которой не выкладывает фотографии с шестилетним сыном Рафаэлем. По словам певицы, она также не показывала дочерей до определенного... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T21:14

2023-01-12T21:14

2023-01-12T21:14

шоубиз

алсу (алсу абрамова)

семья

дети

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Алсу назвала причину, по которой не выкладывает фотографии с шестилетним сыном Рафаэлем. По словам певицы, она также не показывала дочерей до определенного возраста. Также она добавила, что вывела дочерей в свет, когда они сами этого захотели. Алсу замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. Пара воспитывает девочек Сафину и Микеллу, а также младшего сына Рафаэля. В 2019 году средняя дочь исполнительницы стала участницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". Микелла одержала победу в финале, однако зрители посчитали ее нечестной. Позже знаменитость призналась в покупке голосов. Ранее Алсу впервые рассказала о наследнике. Она сообщила, что Рафаэль делает успехи в занятиях музыкой.

https://ria.ru/20210120/alsu-1593712043.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алсу (алсу абрамова), семья, дети