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Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына - РИА Новости, 12.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230112/alsu-1844472222.html
Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына
Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына - РИА Новости, 12.01.2023
Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына
Алсу назвала причину, по которой не выкладывает фотографии с шестилетним сыном Рафаэлем. По словам певицы, она также не показывала дочерей до определенного... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T21:14
2023-01-12T21:14
шоубиз
алсу (алсу абрамова)
семья
дети
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Алсу назвала причину, по которой не выкладывает фотографии с шестилетним сыном Рафаэлем. По словам певицы, она также не показывала дочерей до определенного возраста. Также она добавила, что вывела дочерей в свет, когда они сами этого захотели. Алсу замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. Пара воспитывает девочек Сафину и Микеллу, а также младшего сына Рафаэля. В 2019 году средняя дочь исполнительницы стала участницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". Микелла одержала победу в финале, однако зрители посчитали ее нечестной. Позже знаменитость призналась в покупке голосов. Ранее Алсу впервые рассказала о наследнике. Она сообщила, что Рафаэль делает успехи в занятиях музыкой.
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алсу (алсу абрамова), семья, дети
Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова), Семья, Дети
21:14 12.01.2023
 
Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына

Алсу объяснила, почему не показывает шестилетнего сына Рафаэля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Алсу назвала причину, по которой не выкладывает фотографии с шестилетним сыном Рафаэлем. По словам певицы, она также не показывала дочерей до определенного возраста.

"Когда я показала своих старших детей, им было по пять и шесть лет. Я никогда не делала пиар своих детей. Пытаешься их оберегать от чужих глаз, пока у них самих не появится желание", – поделилась звезда в интервью Арману Давлетьярову.

Также она добавила, что вывела дочерей в свет, когда они сами этого захотели.
"Их стали приглашать куда-то. И они не понимали, почему не могут с мамой пойти на концерт. Я решила, что их стоит показать. И показать красиво, поэтому первые фотосессии были в хорошем глянцевом издании", – призналась артистка.
Алсу замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. Пара воспитывает девочек Сафину и Микеллу, а также младшего сына Рафаэля.
В 2019 году средняя дочь исполнительницы стала участницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". Микелла одержала победу в финале, однако зрители посчитали ее нечестной. Позже знаменитость призналась в покупке голосов.
Ранее Алсу впервые рассказала о наследнике. Она сообщила, что Рафаэль делает успехи в занятиях музыкой.
Фотография из Instagram-аккаунта Алсу - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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