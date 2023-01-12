Алсу объяснила, почему не показывает младшего сына
Алсу объяснила, почему не показывает шестилетнего сына Рафаэля
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Алсу назвала причину, по которой не выкладывает фотографии с шестилетним сыном Рафаэлем. По словам певицы, она также не показывала дочерей до определенного возраста.
"Когда я показала своих старших детей, им было по пять и шесть лет. Я никогда не делала пиар своих детей. Пытаешься их оберегать от чужих глаз, пока у них самих не появится желание", – поделилась звезда в интервью Арману Давлетьярову.
Также она добавила, что вывела дочерей в свет, когда они сами этого захотели.
"Их стали приглашать куда-то. И они не понимали, почему не могут с мамой пойти на концерт. Я решила, что их стоит показать. И показать красиво, поэтому первые фотосессии были в хорошем глянцевом издании", – призналась артистка.
Алсу замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. Пара воспитывает девочек Сафину и Микеллу, а также младшего сына Рафаэля.
В 2019 году средняя дочь исполнительницы стала участницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". Микелла одержала победу в финале, однако зрители посчитали ее нечестной. Позже знаменитость призналась в покупке голосов.
Ранее Алсу впервые рассказала о наследнике. Она сообщила, что Рафаэль делает успехи в занятиях музыкой.
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