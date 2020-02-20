Алсу признала, что покупала голоса перед финалом шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Певица Певица Алсу заявила, что во время голосования в финале конкурса " Голос. Дети " покупала голоса. Интервью певицы опубликовано в YouTube

"Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала", - уточнила Алсу.

При этом она заявила, что голосование на самом деле было аукционом, и все участники всех сезонов проекта также покупали свои голоса.

"Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона, и я строчила в паузах между съемками. Кто-то мог позволить себе одну СМС, кто-то — 20, кто-то — 40. Мы попросили наших друзей и родственников", — добавила певица.

Скандал в финале шоу "Голос. Дети"

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", который прошел в апреле прошлого года в эфире Первого канала , вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова , набравшая 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выбора победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.