Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-20T02:49+0300
https://ria.ru/20200220/1564989376.html
Алсу признала, что покупала голоса перед финалом шоу "Голос. Дети"
https://cdn23.img.ria.ru/images/106444/35/1064443556_0:0:2554:1436_1036x0_80_0_0_46053d604d16c68eaf96f078f1c9672e.jpg
РИА Новости

Алсу признала, что покупала голоса перед финалом шоу "Голос. Дети"

02:49 20.02.2020
6230
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алсу
Певица Алсу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Алсу . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Певица Алсу заявила, что во время голосования в финале конкурса "Голос. Дети" покупала голоса. Интервью певицы опубликовано в YouTube.
"Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала", - уточнила Алсу.
Певица Алсу
24 января, 03:58Культура
Алсу ответила на слова недоброжелательницы "моя дочь поет лучше"
При этом она заявила, что голосование на самом деле было аукционом, и все участники всех сезонов проекта также покупали свои голоса.
"Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона, и я строчила в паузах между съемками. Кто-то мог позволить себе одну СМС, кто-то — 20, кто-то — 40. Мы попросили наших друзей и родственников", — добавила певица.

Скандал в финале шоу "Голос. Дети"

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", который прошел в апреле прошлого года в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набравшая 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выбора победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.
В итоге Первый канал провел новый спецвыпуск финала, в котором Абрамова решила не принимать участие. На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями. При этом Первый канал сообщил об обновлении системы голосования в проекте.
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
31 мая 2019, 13:42
Первый канал считает инцидент вокруг проекта "Голос. Дети" исчерпанным
718236038
Обсудить 4
КультураМикелла АбрамоваШоу-бизнесВокальный конкурс "Голос. Дети"Первый канал (телеканал)Алсу (Алсу Абрамова)Россия
Рекомендуем
Визит Зеленского в больницу в Киевской области
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой
Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
Дорожный инцидент между американскими и российскими военными машинами в Сирии
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Российский рубль и американский доллар
Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года
Угольная электростанция
Ученые из России разработали выгодную стратегию утилизации отходов
Пенсионное удостоверение
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Флаги Польши и Украины
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество
Стрельба в Ханау
СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния