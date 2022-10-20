https://ria.ru/20221020/alsu-1825399340.html
Алсу впервые рассказала о сыне Рафаэле
Алсу впервые рассказала о сыне Рафаэле - РИА Новости, 20.10.2022
Алсу впервые рассказала о сыне Рафаэле
Алсу впервые рассказала о шестилетнем сыне от Яна Абрамова. По словам певицы, Рафаэль растет творческим ребенком и делает успехи в занятиях музыкой. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:43
2022-10-20T15:43
2022-10-20T15:43
шоубиз
алсу (алсу абрамова)
дети
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Алсу впервые рассказала о шестилетнем сыне от Яна Абрамова. По словам певицы, Рафаэль растет творческим ребенком и делает успехи в занятиях музыкой. Исполнительница добавила, что привила детям любовь к музыке и они посещают занятия. Также Алсу рассказала о постоянном желании Рафаэля послушать что-то новое. Исполнительница воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Средняя дочь артистки запомнилась зрителям участием в шоу "Голос. Дети". Ранее Алсу без макияжа восхитила поклонников. Они отметили, что певица выглядит моложе своего возраста.
https://ria.ru/20220523/alsu-1790231619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алсу (алсу абрамова), дети
Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова), Дети
Алсу впервые рассказала о сыне Рафаэле
Алсу впервые рассказала о шестилетнем сыне Рафаэле и его занятиях музыкой
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Алсу впервые рассказала о шестилетнем сыне от Яна Абрамова. По словам певицы, Рафаэль растет творческим ребенком и делает успехи в занятиях музыкой.
"Такого уникального слуха, как у него, ни у Сафины, ни у Микеллы в шесть лет не было. Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает!" – поделилась
артистка в журнале "Лиза".
Исполнительница добавила, что привила детям любовь к музыке и они посещают занятия.
Также Алсу рассказала о постоянном желании Рафаэля послушать что-то новое.
"Когда Микелла приходит, он говорит: "Давай слушать музыку". И она ставит ему своих любимых исполнителей", – сообщила певица.
Исполнительница воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Средняя дочь артистки запомнилась зрителям участием в шоу "Голос. Дети".
Ранее Алсу без макияжа восхитила
поклонников. Они отметили, что певица выглядит моложе своего возраста.