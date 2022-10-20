https://ria.ru/20221020/alsu-1825399340.html

Алсу впервые рассказала о сыне Рафаэле

Алсу впервые рассказала о сыне Рафаэле - РИА Новости, 20.10.2022

Алсу впервые рассказала о сыне Рафаэле

Алсу впервые рассказала о шестилетнем сыне от Яна Абрамова. По словам певицы, Рафаэль растет творческим ребенком и делает успехи в занятиях музыкой. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:43

2022-10-20T15:43

2022-10-20T15:43

шоубиз

алсу (алсу абрамова)

дети

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Алсу впервые рассказала о шестилетнем сыне от Яна Абрамова. По словам певицы, Рафаэль растет творческим ребенком и делает успехи в занятиях музыкой. Исполнительница добавила, что привила детям любовь к музыке и они посещают занятия. Также Алсу рассказала о постоянном желании Рафаэля послушать что-то новое. Исполнительница воспитывает троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Средняя дочь артистки запомнилась зрителям участием в шоу "Голос. Дети". Ранее Алсу без макияжа восхитила поклонников. Они отметили, что певица выглядит моложе своего возраста.

https://ria.ru/20220523/alsu-1790231619.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алсу (алсу абрамова), дети