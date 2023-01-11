https://ria.ru/20230111/varnava-1844164044.html

"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом

"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом - РИА Новости, 11.01.2023

"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом

Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:49

2023-01-11T16:49

2023-01-11T16:49

шоубиз

иван ургант

екатерина варнава

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим. Также она поставила в посте хештег "забытые имена". Однако актриса не назвала мероприятие, на котором присутствовала вместе с коллегой. Пользователи Сети возмутились видео с шоуменом. После начала СВО Ургант осудил ее. Позже СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил слухи. Кроме того, ведущего неоднократно замечали на родине. В сентябре прошлого года он посетил "Театр Наций" в компании Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Также спустя месяц коллега ведущего Алла Михеева призналась, что работала с Ургантом на корпоративах в Москве. Кроме того, в канун Нового года шоумен выпустил мюзикл по советской аудиосказке "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с известными артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин. Ранее Ургант стал ведущим на закрытом мероприятии в Ташкенте. Также на концерте выступил Валерий Меладзе.

https://ria.ru/20220805/urgant-1807607465.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, екатерина варнава