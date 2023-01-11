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"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом - РИА Новости, 11.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230111/varnava-1844164044.html
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом - РИА Новости, 11.01.2023
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом
Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:49
2023-01-11T16:49
шоубиз
иван ургант
екатерина варнава
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим. Также она поставила в посте хештег "забытые имена". Однако актриса не назвала мероприятие, на котором присутствовала вместе с коллегой. Пользователи Сети возмутились видео с шоуменом. После начала СВО Ургант осудил ее. Позже СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил слухи. Кроме того, ведущего неоднократно замечали на родине. В сентябре прошлого года он посетил "Театр Наций" в компании Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Также спустя месяц коллега ведущего Алла Михеева призналась, что работала с Ургантом на корпоративах в Москве. Кроме того, в канун Нового года шоумен выпустил мюзикл по советской аудиосказке "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с известными артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин. Ранее Ургант стал ведущим на закрытом мероприятии в Ташкенте. Также на концерте выступил Валерий Меладзе.
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иван ургант, екатерина варнава
Шоубиз, Иван Ургант, Екатерина Варнава
16:49 11.01.2023
 
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом

Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим.
© @kativarnavaКадр из видео, опубликованного Екатериной Варнавой
Кадр из видео, опубликованного Екатериной Варнавой
© @kativarnava
Кадр из видео, опубликованного Екатериной Варнавой
"Кто они?" – подписала кадры шоувумен в своей соцсети.
Также она поставила в посте хештег "забытые имена". Однако актриса не назвала мероприятие, на котором присутствовала вместе с коллегой.
Пользователи Сети возмутились видео с шоуменом.

"У Урганта без российского зрителя деньги кончились", "Вперед, за Артуркой Смольяниновым", "Ургант? Зачем он здесь?", "Пили одинаково, а накрыло по-разному!" – высказались подписчики.

После начала СВО Ургант осудил ее. Позже СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил слухи.
Кроме того, ведущего неоднократно замечали на родине. В сентябре прошлого года он посетил "Театр Наций" в компании Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Также спустя месяц коллега ведущего Алла Михеева призналась, что работала с Ургантом на корпоративах в Москве.
Кроме того, в канун Нового года шоумен выпустил мюзикл по советской аудиосказке "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с известными артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин.
Ранее Ургант стал ведущим на закрытом мероприятии в Ташкенте. Также на концерте выступил Валерий Меладзе.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа 2022, 17:58Шоубиз
Ургант с иронией прокомментировал идею уволить его с Первого канала
 
ШоубизИван УргантЕкатерина Варнава
 
 
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