https://ria.ru/20230111/varnava-1844164044.html
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом - РИА Новости, 11.01.2023
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом
Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:49
2023-01-11T16:49
2023-01-11T16:49
шоубиз
иван ургант
екатерина варнава
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим. Также она поставила в посте хештег "забытые имена". Однако актриса не назвала мероприятие, на котором присутствовала вместе с коллегой. Пользователи Сети возмутились видео с шоуменом. После начала СВО Ургант осудил ее. Позже СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил слухи. Кроме того, ведущего неоднократно замечали на родине. В сентябре прошлого года он посетил "Театр Наций" в компании Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Также спустя месяц коллега ведущего Алла Михеева призналась, что работала с Ургантом на корпоративах в Москве. Кроме того, в канун Нового года шоумен выпустил мюзикл по советской аудиосказке "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с известными артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин. Ранее Ургант стал ведущим на закрытом мероприятии в Ташкенте. Также на концерте выступил Валерий Меладзе.
https://ria.ru/20220805/urgant-1807607465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, екатерина варнава
Шоубиз, Иван Ургант, Екатерина Варнава
"Кто они?": Варнава станцевала с Ургантом
Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Екатерина Варнава поделилась видео с Иваном Ургантом с мероприятия. В ролике она танцевала рядом с ведущим.
"Кто они?" – подписала кадры шоувумен в своей соцсети.
Также она поставила в посте хештег "забытые имена". Однако актриса не назвала мероприятие, на котором присутствовала вместе с коллегой.
Пользователи Сети возмутились видео с шоуменом.
"У Урганта без российского зрителя деньги кончились", "Вперед, за Артуркой Смольяниновым", "Ургант? Зачем он здесь?", "Пили одинаково, а накрыло по-разному!" – высказались подписчики.
После начала СВО Ургант осудил ее. Позже СМИ сообщили о переезде ведущего за границу. Однако он не подтвердил слухи.
Кроме того, ведущего неоднократно замечали на родине. В сентябре прошлого года он посетил
"Театр Наций" в компании Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Также спустя месяц коллега ведущего Алла Михеева призналась
, что работала с Ургантом на корпоративах в Москве.
Кроме того, в канун Нового года шоумен выпустил мюзикл по советской аудиосказке "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с известными артистами. Однако фильм удалили из Сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин.
Ранее Ургант стал
ведущим на закрытом мероприятии в Ташкенте. Также на концерте выступил Валерий Меладзе.