https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844262425.html

Спецоперация, 11 января: назначения в Минобороны, освобождение Соледара

Спецоперация, 11 января: назначения в Минобороны, освобождение Соледара - РИА Новости, 11.01.2023

Спецоперация, 11 января: назначения в Минобороны, освобождение Соледара

Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара в ДНР, врио главы ДНР Денис Пушилин на фоне военных успехов заявил о... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T22:58

2023-01-11T22:58

2023-01-11T22:58

специальная военная операция на украине

в мире

евгений пригожин

валерий герасимов

татьяна москалькова

украина

россия

турция

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара в ДНР, врио главы ДНР Денис Пушилин на фоне военных успехов заявил о переломном моменте в освобождении всей территории республики. Вместе с тем, командующим российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Новые назначения в Минобороны РФКомандующим российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщили в среду в Минобороны РФ. Главком ВКС Сергей Суровикин назначен заместителем командующего российской объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции. Также заместителями Герасимова стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким. В ведомстве заявили, что уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск. Взятие СоледараВ ночь на 11 января руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Через короткое время, также ночью, в распоряжении РИА Новости появились фото из освобожденных соляных шахт в Соледаре в ДНР. Ночью же советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения украинских войск, которые бежали с линии фронта. Утром врио главы ДНР Денис Пушилин на фоне последних военных успехов заявил о переломном моменте в освобождении всей территории республики. Через некоторое время штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем в среду заявил, что об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных верховным главнокомандующим, но тактические успехи тоже очень важны. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что подразделения ВДВ России блокировали Соледар с северной и южной частей, в самом городе ведут бой штурмовые отряды. Вместе с тем газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующего украинскими войсками в городе сообщала, что украинские войска признают, что в районе Артемовска несут большие потери. "Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", - приводит издание слова командующего. Вечером в среду Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара. Ход операцииМО РФ сообщило в среду, что истребительная авиация ВКС России уничтожила в ДНР украинский истребитель Су-27. Кроме того, там сообщили, что российские авиация и артиллерия поразили командно-наблюдательный пункт украинского батальона в Артемовске. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 25 украинских военных и 3 единицы техники в районе Пречистовки, Никольского и Новоселки в ДНР, также рассказали в ведомстве. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию. Он также заявил, что заключение соглашения по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент не будет в интересах ни России, ни Украины. Встреча двух омбудсменовУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины прошла в Анкаре. По словам Москальковой, она попросила спикера парламента Турции прекратить поставки оружия Украине. Кроме того, Москалькова и Лубинец обсудили активизацию работы Международного комитета Красного Креста, который может посещать пленных. Помимо этого, она сообщила, что попросила Лубинца помочь гражданам Украины, которые хотят приехать к родственникам в Россию. Она также заявила, что ряд без вести пропавших людей, данными о которых обменялись омбудсмены России и Украины, живы. Также российский омбудсмен сообщила, что Турция обещала способствовать активизации переговоров российского и украинского омбудсменов, а также что обсудила с Лубинцом возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за пророссийскую позицию. Международная обстановкаРешение Пентагона обучать украинских военных использованию ЗРК Patriot подтверждает участие США в конфликте на Украине, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также заявил, что усилия России по доведению до аудитории в США опасности действий Вашингтона в конфликте на Украине находят понимание в местном сообществе. Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС. Трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы, Кремль отслеживает ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что РФ и Турция являются партнерами. Сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов американского образца из Турции - дезинформация, нацелена на подрыв мирных усилий Анкары, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Киев не сможет перейти в наступление и отвоевать значительные территории, находящиеся под контролем сил РФ, без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных чиновников. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности усиления военной помощи альянса Украине на фоне событий под Артемовском и Соледаром. Кроме того, Столтенберг приветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках в ближайшее время Украине легких танков и боевых машин пехоты. Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове. Британское правительство подтвердило, что Великобритания планирует предоставить Украине танки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Украина пыталась связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским для обсуждения роли Филиппин в ситуации на Украине, но с июня не получила никакого ответа, заявил временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых в связи с ситуацией на Украине, готова взять на себя их лечение.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230111/polsha-1844224912.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844246200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евгений пригожин, валерий герасимов, татьяна москалькова, украина, россия, турция, воздушно-космические силы россии, воздушно-десантные войска россии, магатэ, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), су-27, сергей суровикин, чвк "вагнер"