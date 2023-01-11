https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html

Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным

Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 11.01.2023

Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным

Певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужила совместная поездка... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:27

2023-01-11T11:27

2023-01-11T11:27

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

отношения

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужила совместная поездка пары в отпуск. Накануне знаменитость выложила видео из номера бизнесмена на Мальдивах. Она сообщила, что в отпуске экс-возлюбленный проживал отдельно. В тот момент звезда не раскрыла статус их отношений. Певица и ее избранник встречались более 20 лет. Однако бизнесмен не женился на артистке. Пара воспитывает общую дочь Антонину. В прошлом году Слава поделилась, что Данилицкий проживал в отдельной квартире. Она призналась, что решение о "гостевом браке" было обоюдным. Несколько недель назад артистка рассказала о расставании с бизнесменом. Однако она не раскрыла причину случившегося. Также певица сообщила, что готова к новому роману. Ранее Станислав Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем в Калуге. Он заявил, что никогда не подводил коллег по сцене.

https://ria.ru/20221229/kovalchuk-1842274689.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), отношения