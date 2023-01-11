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Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 11.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html
Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным
Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 11.01.2023
Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным
Певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужила совместная поездка... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:27
2023-01-11T11:27
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
отношения
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужила совместная поездка пары в отпуск. Накануне знаменитость выложила видео из номера бизнесмена на Мальдивах. Она сообщила, что в отпуске экс-возлюбленный проживал отдельно. В тот момент звезда не раскрыла статус их отношений. Певица и ее избранник встречались более 20 лет. Однако бизнесмен не женился на артистке. Пара воспитывает общую дочь Антонину. В прошлом году Слава поделилась, что Данилицкий проживал в отдельной квартире. Она призналась, что решение о "гостевом браке" было обоюдным. Несколько недель назад артистка рассказала о расставании с бизнесменом. Однако она не раскрыла причину случившегося. Также певица сообщила, что готова к новому роману. Ранее Станислав Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем в Калуге. Он заявил, что никогда не подводил коллег по сцене.
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певица слава (анастасия сланевская), отношения
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), отношения
11:27 11.01.2023
 
Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным

Слава ответила на слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Анастасия Сланевская с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким перед вручением музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве
Певица Анастасия Сланевская с супругом бизнесменом Анатолием Данилицким перед вручением музыкальной премии Жара Music Awards в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) опровергла слухи о воссоединении с бывшим избранником Анатолием Данилицким. Причиной домыслов послужила совместная поездка пары в отпуск.
"Мы родители и близкие люди. Не больше", – призналась артистка в своей соцсети.
Накануне знаменитость выложила видео из номера бизнесмена на Мальдивах. Она сообщила, что в отпуске экс-возлюбленный проживал отдельно. В тот момент звезда не раскрыла статус их отношений.
Певица и ее избранник встречались более 20 лет. Однако бизнесмен не женился на артистке. Пара воспитывает общую дочь Антонину.
В прошлом году Слава поделилась, что Данилицкий проживал в отдельной квартире. Она призналась, что решение о "гостевом браке" было обоюдным.
Несколько недель назад артистка рассказала о расставании с бизнесменом. Однако она не раскрыла причину случившегося. Также певица сообщила, что готова к новому роману.
Ранее Станислав Садальский ответил на слухи о своей пропаже перед спектаклем в Калуге. Он заявил, что никогда не подводил коллег по сцене.
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)отношения
 
 
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