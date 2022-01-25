"Гостевой брак": Слава призналась в раздельном проживании с возлюбленным
Слава призналась в раздельном проживании с возлюбленным Данилицким
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Слава (Анастасия Сланевская) на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Слава призналась, что разъехалась со своим возлюбленным бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара состоит в отношениях около 20 лет, у них есть общая дочь Антонина.
"Мы живем в разных квартирах. Гостевой брак. Вообще все началось с того, что он жутко храпит, просто страшно. Мы сначала начали жить в разных комнатах, а потом как-то я уезжала… Ну, и как-то так получилось", – отметила артистка.
В комментарии программе "Ты не поверишь!" певица рассказала, что они регулярно видятся друг с другом.
"Мы каждый день видимся, он с Тонечкой тоже каждый день. Но спит он дома, ему так спокойнее. Он у нас уже взрослый парень. Ему надо отдыхать от нас", – заключила звезда.
Данилицкий старше артистки почти на 30 лет. Несмотря на предложения руки и сердца, Слава отказалась официально регистрировать отношения.
"Я не выходила замуж никогда и не выйду. Не люблю делить имущество, у меня его много", – призналась звезда.
У артистки также есть старшая дочь Александра, которая родилась в 1999 году в отношениях с Константином Морозовым.
Ранее Слава раскритиковала бодипозитив, назвав активистов этого движения "лентяями".
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