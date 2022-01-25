https://ria.ru/20220125/slava-1769269321.html

"Гостевой брак": Слава призналась в раздельном проживании с возлюбленным

"Гостевой брак": Слава призналась в раздельном проживании с возлюбленным - РИА Новости, 25.01.2022

"Гостевой брак": Слава призналась в раздельном проживании с возлюбленным

Слава призналась, что разъехалась со своим возлюбленным бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара состоит в отношениях около 20 лет, у них есть общая дочь... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:10

2022-01-25T01:10

2022-01-25T01:10

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певица слава (анастасия сланевская)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Слава призналась, что разъехалась со своим возлюбленным бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара состоит в отношениях около 20 лет, у них есть общая дочь Антонина. В комментарии программе "Ты не поверишь!" певица рассказала, что они регулярно видятся друг с другом.Данилицкий старше артистки почти на 30 лет. Несмотря на предложения руки и сердца, Слава отказалась официально регистрировать отношения.У артистки также есть старшая дочь Александра, которая родилась в 1999 году в отношениях с Константином Морозовым.Ранее Слава раскритиковала бодипозитив, назвав активистов этого движения "лентяями".

https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, певица слава (анастасия сланевская)