https://ria.ru/20210708/slava-1740460014.html

"Лентяи": Певица Слава раскритиковала бодипозитив

"Лентяи": Певица Слава раскритиковала бодипозитив - РИА Новости, 08.07.2021

"Лентяи": Певица Слава раскритиковала бодипозитив

Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram пост, в котором раскритиковала бодипозитивное движение. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:21

2021-07-08T17:21

2021-07-08T17:21

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram пост, в котором раскритиковала бодипозитивное движение.Артистка, которая за последнее время набрала несколько лишних килограммов и теперь переживает из-за этого, добавила, что активисты, выступающие за бодипозитив, попросту – лентяи. "Наверное, есть такие люди, абсолютно счастливые, которые себя честно принимают в этом состоянии, но ко мне это точно не относится, — заявила Слава. — Да и вообще, я считаю, что любая женщина, любой мужчина, когда теряет вес, находится в хорошей физической форме, любит себя гораздо больше. А многие даже врут, говорят, что чем-то переболели или похудели в спортзале, а на самом деле просто ложатся под нож, убирая лишние килограммы или другие недостатки". С мнением певицы согласились многие подписчики, в том числе и Елена Ваенга.Однако некоторые пользователи все же поправили Славу, отметив, что бодипозитив — это не только про полноту и худобу.

https://ria.ru/20210520/bilan-1732994731.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, елена ваенга (хрулева), певица слава (анастасия сланевская), стиль жизни, шоу-бизнес