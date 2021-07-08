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"Лентяи": Певица Слава раскритиковала бодипозитив
"Лентяи": Певица Слава раскритиковала бодипозитив - РИА Новости, 08.07.2021
"Лентяи": Певица Слава раскритиковала бодипозитив
Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram пост, в котором раскритиковала бодипозитивное движение. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:21
2021-07-08T17:21
2021-07-08T17:21
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram пост, в котором раскритиковала бодипозитивное движение.Артистка, которая за последнее время набрала несколько лишних килограммов и теперь переживает из-за этого, добавила, что активисты, выступающие за бодипозитив, попросту – лентяи. "Наверное, есть такие люди, абсолютно счастливые, которые себя честно принимают в этом состоянии, но ко мне это точно не относится, — заявила Слава. — Да и вообще, я считаю, что любая женщина, любой мужчина, когда теряет вес, находится в хорошей физической форме, любит себя гораздо больше. А многие даже врут, говорят, что чем-то переболели или похудели в спортзале, а на самом деле просто ложатся под нож, убирая лишние килограммы или другие недостатки". С мнением певицы согласились многие подписчики, в том числе и Елена Ваенга.Однако некоторые пользователи все же поправили Славу, отметив, что бодипозитив — это не только про полноту и худобу.
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знаменитости, звезды, елена ваенга (хрулева), певица слава (анастасия сланевская), стиль жизни, шоу-бизнес
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) разместила в Instagram пост, в котором раскритиковала бодипозитивное движение.
"Что для меня бодипозитив? Для меня его нет. Если я поправляюсь, то впадаю в депрессию. Я себя не люблю, — сказала Слава. — И мне кажется, что люди, которые пропагандируют бодипозитив, они лукавят".
Артистка, которая за последнее время набрала несколько лишних килограммов и теперь переживает из-за этого, добавила, что активисты, выступающие за бодипозитив, попросту – лентяи.
"Наверное, есть такие люди, абсолютно счастливые, которые себя честно принимают в этом состоянии, но ко мне это точно не относится, — заявила Слава. — Да и вообще, я считаю, что любая женщина, любой мужчина, когда теряет вес, находится в хорошей физической форме, любит себя гораздо больше. А многие даже врут, говорят, что чем-то переболели или похудели в спортзале, а на самом деле просто ложатся под нож, убирая лишние килограммы или другие недостатки".
С мнением певицы согласились многие подписчики, в том числе и Елена Ваенга.
"1000000 процентов права", — прокомментировала артистка.
Однако некоторые пользователи все же поправили Славу, отметив, что бодипозитив — это не только про полноту и худобу.
"Бодипозитив — это о принятии своего тела. Если у тебя нет руки, ноги, косые глаза, если есть какие-то врожденные дефекты. Вы б разобрались, потом чушь несли", "Бодипозитив — это не только полнота. Существует много других причин, когда человек учится себя принимать таким, какой он есть", — раскритиковали позицию певицы подписичики.