https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html

Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным

Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 10.01.2023

Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным

Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:27

2023-01-10T12:27

2023-01-10T12:27

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

отношения

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена. Однако артистка не раскрыла статус их отношений. Певица и бизнесмен встречались более 20 лет. Тем не менее пара не зарегистрировала брак. Они воспитывают общую дочь Антонину. В прошлом году звезда призналась, что уехала от Данилицкого. Также она назвала их отношения "гостевым браком". По словам исполнительницы, такое проживание оказалось для них комфортным. В декабре Слава объявила о расставании с возлюбленным. Тем не менее она отказалась назвать причину произошедшего. Однако она сообщила, что готова к знакомству с новым мужчиной. Ранее полностью голая певица показала результаты липосакции. Кроме того, она пожаловалась на отеки после операции.

https://ria.ru/20221201/glyukoza-1835576545.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), отношения