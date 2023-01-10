Рейтинг@Mail.ru
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 10.01.2023
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным
Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:27
2023-01-10T12:27
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823384047_0:39:1970:1147_1920x0_80_0_0_84cdf34ccb28bac3a81d6d21c69d7f19.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена. Однако артистка не раскрыла статус их отношений. Певица и бизнесмен встречались более 20 лет. Тем не менее пара не зарегистрировала брак. Они воспитывают общую дочь Антонину. В прошлом году звезда призналась, что уехала от Данилицкого. Также она назвала их отношения "гостевым браком". По словам исполнительницы, такое проживание оказалось для них комфортным. В декабре Слава объявила о расставании с возлюбленным. Тем не менее она отказалась назвать причину произошедшего. Однако она сообщила, что готова к знакомству с новым мужчиной. Ранее полностью голая певица показала результаты липосакции. Кроме того, она пожаловалась на отеки после операции.
https://ria.ru/20221201/glyukoza-1835576545.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823384047_0:0:1750:1312_1920x0_80_0_0_2a75ed70aa24c71d45722c30dfc23c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
певица слава (анастасия сланевская), отношения
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), отношения
12:27 10.01.2023
 
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным

Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Шансон года"
Церемония вручения премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена.
© @nastya_slavaКадр из видео, опубликованного певицей Славой
Кадр из видео, опубликованного певицей Славой
© @nastya_slava
Кадр из видео, опубликованного певицей Славой
"Пришла к Анатолию в гости. Мы его отселили за плохое поведение. Можно тебя поснимать? Красиво здесь, здорово. Прикольно у Толи", – поделилась знаменитость в своей соцсети.
Однако артистка не раскрыла статус их отношений.
Певица и бизнесмен встречались более 20 лет. Тем не менее пара не зарегистрировала брак. Они воспитывают общую дочь Антонину.
В прошлом году звезда призналась, что уехала от Данилицкого. Также она назвала их отношения "гостевым браком". По словам исполнительницы, такое проживание оказалось для них комфортным.
В декабре Слава объявила о расставании с возлюбленным. Тем не менее она отказалась назвать причину произошедшего. Однако она сообщила, что готова к знакомству с новым мужчиной.
Ранее полностью голая певица показала результаты липосакции. Кроме того, она пожаловалась на отеки после операции.
Певица Наталья Ионова-Чистякова и ее муж Александр Чистяков - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 18:10Шоубиз
Глюкоза рассказала о сложностях в отношениях с мужем
 
ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)отношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала