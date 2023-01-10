https://ria.ru/20230110/slava-1843855398.html
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 10.01.2023
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным
Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:27
2023-01-10T12:27
2023-01-10T12:27
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
отношения
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена. Однако артистка не раскрыла статус их отношений. Певица и бизнесмен встречались более 20 лет. Тем не менее пара не зарегистрировала брак. Они воспитывают общую дочь Антонину. В прошлом году звезда призналась, что уехала от Данилицкого. Также она назвала их отношения "гостевым браком". По словам исполнительницы, такое проживание оказалось для них комфортным. В декабре Слава объявила о расставании с возлюбленным. Тем не менее она отказалась назвать причину произошедшего. Однако она сообщила, что готова к знакомству с новым мужчиной. Ранее полностью голая певица показала результаты липосакции. Кроме того, она пожаловалась на отеки после операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
певица слава (анастасия сланевская), отношения
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), отношения
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным
Слава отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась в отпуск с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Она выложила видео из номера бизнесмена.
"Пришла к Анатолию в гости. Мы его отселили за плохое поведение. Можно тебя поснимать? Красиво здесь, здорово. Прикольно у Толи", – поделилась знаменитость в своей соцсети.
Однако артистка не раскрыла статус их отношений.
Певица и бизнесмен встречались более 20 лет. Тем не менее пара не зарегистрировала брак. Они воспитывают общую дочь Антонину.
В прошлом году звезда призналась
, что уехала от Данилицкого. Также она назвала их отношения "гостевым браком". По словам исполнительницы, такое проживание оказалось для них комфортным.
В декабре Слава объявила о расставании с возлюбленным. Тем не менее она отказалась назвать причину произошедшего. Однако она сообщила, что готова к знакомству с новым мужчиной.
Ранее полностью голая певица показала
результаты липосакции. Кроме того, она пожаловалась на отеки после операции.