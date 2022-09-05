Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции
Певица Слава полностью разделась и показала результаты липосакции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПевица Слава перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки "Муз-ТВ-2014. Эволюция" в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы показать результат недавно сделанной липосакции.
"Руки, живот, спина – идеально. Отек еще есть, но уже красота", – написала артистка.
© Аккаунт певицы Славы в соцсетиКадр видео, размещенного певицей Славой
© Аккаунт певицы Славы в соцсети
Кадр видео, размещенного певицей Славой
Она добавила, что грудь еще немного квадратной формы, но "уже выравнивается". Слава признавалась, что сделала липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка и "подтянула грудь", но "не трогала попу".
Поводом для операции стало то, в что последнее время певица жила "в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и перелетами", из-за чего артистке перестал нравится свой внешний вид.
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