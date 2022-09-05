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Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции - РИА Новости, 05.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220905/slava-1814555574.html
Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции
Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции - РИА Новости, 05.09.2022
Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции
Певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы показать результат недавно сделанной липосакции. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:43
2022-09-05T14:43
шоубиз
знаменитости
певица слава (анастасия сланевская)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы показать результат недавно сделанной липосакции.Она добавила, что грудь еще немного квадратной формы, но "уже выравнивается". Слава признавалась, что сделала липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка и "подтянула грудь", но "не трогала попу".Поводом для операции стало то, в что последнее время певица жила "в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и перелетами", из-за чего артистке перестал нравится свой внешний вид.
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знаменитости, певица слава (анастасия сланевская), шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Шоу-бизнес
14:43 05.09.2022
 
Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции

Певица Слава полностью разделась и показала результаты липосакции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПевица Слава перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки "Муз-ТВ-2014. Эволюция" в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Певица Слава перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2014. Эволюция в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы показать результат недавно сделанной липосакции.

"Руки, живот, спина – идеально. Отек еще есть, но уже красота", – написала артистка.

© Аккаунт певицы Славы в соцсетиКадр видео, размещенного певицей Славой
Кадр видео, размещенного певицей Славой
© Аккаунт певицы Славы в соцсети
Кадр видео, размещенного певицей Славой
Она добавила, что грудь еще немного квадратной формы, но "уже выравнивается". Слава признавалась, что сделала липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка и "подтянула грудь", но "не трогала попу".
Поводом для операции стало то, в что последнее время певица жила "в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и перелетами", из-за чего артистке перестал нравится свой внешний вид.
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