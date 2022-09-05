https://ria.ru/20220905/slava-1814555574.html

Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции

Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции - РИА Новости, 05.09.2022

Полностью голая певица Слава показала результаты липосакции

Певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы показать результат недавно сделанной липосакции. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:43

2022-09-05T14:43

2022-09-05T14:43

шоубиз

знаменитости

певица слава (анастасия сланевская)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы показать результат недавно сделанной липосакции.Она добавила, что грудь еще немного квадратной формы, но "уже выравнивается". Слава признавалась, что сделала липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка и "подтянула грудь", но "не трогала попу".Поводом для операции стало то, в что последнее время певица жила "в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и перелетами", из-за чего артистке перестал нравится свой внешний вид.

https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, певица слава (анастасия сланевская), шоу-бизнес