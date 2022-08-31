Певица Слава поделилась деталями липосакции

"Мое тело так перестроилось, что, даже ограничив себя в этом, я не могла скинуть лишние килограммы. По итогу, спросив совета абсолютно у всех из моего окружения, я решилась. Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула – все разом. Попу трогать не стала, она у меня и так то, что надо: даст фору молодым", – заявила Слава.