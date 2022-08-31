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Певица Слава поделилась деталями липосакции - РИА Новости, 31.08.2022
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Шоубиз
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Певица Слава поделилась деталями липосакции
Певица Слава поделилась деталями липосакции - РИА Новости, 31.08.2022
Певица Слава поделилась деталями липосакции
Певица Слава недавно сделала липосакцию всего тела. Как она призналась, последнее время жила в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:28
2022-08-31T12:28
шоубиз
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Певица Слава недавно сделала липосакцию всего тела. Как она призналась, последнее время жила в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и перелетами, из-за чего артистке перестал нравится свой внешний вид, передает Teleprogramma.pro.По ее словам, с момента хирургического вмешательства прошло несколько недель, но уже сейчас певица довольна результатом.Ранее о непростой борьбе с лишним весом рассказал Петр Красилов.
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Шоубиз, Знаменитости
12:28 31.08.2022
 
Певица Слава поделилась деталями липосакции

Певица Слава поделилась деталями липосакции и назвала причину операции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День второй
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Певица Слава недавно сделала липосакцию всего тела. Как она призналась, последнее время жила в потоке негативных мыслей, которые сопровождались обжорством, алкоголем, ненормированным графиком и перелетами, из-за чего артистке перестал нравится свой внешний вид, передает Teleprogramma.pro.

"Мое тело так перестроилось, что, даже ограничив себя в этом, я не могла скинуть лишние килограммы. По итогу, спросив совета абсолютно у всех из моего окружения, я решилась. Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула – все разом. Попу трогать не стала, она у меня и так то, что надо: даст фору молодым", – заявила Слава.

По ее словам, с момента хирургического вмешательства прошло несколько недель, но уже сейчас певица довольна результатом.

"Многие меня осудят, а я вам скажу так: ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь. Не верьте всему, что говорят наши звезды: все на спорте, на диетах… Врут! Почти все переделанные, за исключением единиц", – заключила Слава.

Ранее о непростой борьбе с лишним весом рассказал Петр Красилов.
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