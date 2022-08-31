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"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе - РИА Новости, 31.08.2022
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Шоубиз
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"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе
"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе - РИА Новости, 31.08.2022
"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе
Петр Красилов признался, что борется с лишним весом, но это не так легко, как может показаться. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:11
2022-08-31T10:11
шоубиз
знаменитости
петр красилов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Петр Красилов признался, что борется с лишним весом, но это не так легко, как может показаться.После звездных ролей в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой" Красилов заметно располнел, чем вызвал многочисленные вопросы от поклонников о состоянии своего здоровья. По некоторым данным, прибавка в весе связана с перенесенным артистом коронавирусом и гормональными изменениями, передает "Пятый канал".По словам Красилова, теперь его редко зовут в кино.Ранее певица Бьянка поразила зрителей лишним весом во время живого выступления.
https://ria.ru/20220113/zvezdy-1767686860.html
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знаменитости, петр красилов, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Петр Красилов, Шоу-бизнес
10:11 31.08.2022
 
"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе

Петр Красилов рассказал о непростой борьбе с лишним весом

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПетр Красилов
Петр Красилов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Петр Красилов признался, что борется с лишним весом, но это не так легко, как может показаться.

"Чуть поправился. Ох, мощно набрал, но это все я, скажем так, не перестаю с этим бороться. Просто это не так просто всегда", – признался актер.

После звездных ролей в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой" Красилов заметно располнел, чем вызвал многочисленные вопросы от поклонников о состоянии своего здоровья. По некоторым данным, прибавка в весе связана с перенесенным артистом коронавирусом и гормональными изменениями, передает "Пятый канал".
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По словам Красилова, теперь его редко зовут в кино.

"Наступает у человека критический возраст, когда он не может уже играть 20-летних мальчиков. И за него это должны делать другие", – заключил актер.

Ранее певица Бьянка поразила зрителей лишним весом во время живого выступления.
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