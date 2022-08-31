https://ria.ru/20220831/krasilov-1813333988.html

"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе

"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе - РИА Новости, 31.08.2022

"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе

Петр Красилов признался, что борется с лишним весом, но это не так легко, как может показаться. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:11

2022-08-31T10:11

2022-08-31T10:11

шоубиз

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петр красилов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Петр Красилов признался, что борется с лишним весом, но это не так легко, как может показаться.После звездных ролей в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой" Красилов заметно располнел, чем вызвал многочисленные вопросы от поклонников о состоянии своего здоровья. По некоторым данным, прибавка в весе связана с перенесенным артистом коронавирусом и гормональными изменениями, передает "Пятый канал".По словам Красилова, теперь его редко зовут в кино.Ранее певица Бьянка поразила зрителей лишним весом во время живого выступления.

https://ria.ru/20220113/zvezdy-1767686860.html

https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, петр красилов, шоу-бизнес