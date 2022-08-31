"Не перестаю бороться": Красилов о лишнем весе
Петр Красилов рассказал о непростой борьбе с лишним весом
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Петр Красилов признался, что борется с лишним весом, но это не так легко, как может показаться.
"Чуть поправился. Ох, мощно набрал, но это все я, скажем так, не перестаю с этим бороться. Просто это не так просто всегда", – признался актер.
После звездных ролей в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой" Красилов заметно располнел, чем вызвал многочисленные вопросы от поклонников о состоянии своего здоровья. По некоторым данным, прибавка в весе связана с перенесенным артистом коронавирусом и гормональными изменениями, передает "Пятый канал".
По словам Красилова, теперь его редко зовут в кино.
"Наступает у человека критический возраст, когда он не может уже играть 20-летних мальчиков. И за него это должны делать другие", – заключил актер.
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