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Певица Бьянка располнела до неузнаваемости - РИА Новости, 21.07.2022
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Шоубиз
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Певица Бьянка располнела до неузнаваемости
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости - РИА Новости, 21.07.2022
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости
Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:24
2022-07-21T17:44
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком располнела.Некоторые подписчики предположили, что артистка беременна.Другие пользователи призвали вспомнить о таланте певицы.Ранее Брэд Питт появился на премьере фильма в юбке.
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знаменитости, шоу-бизнес
17:24 21.07.2022 (обновлено: 17:44 21.07.2022)
 
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости

Певица Бьянка располнела до неузнаваемости и спровоцировала слухи о беременности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Веном 2"
Премьера фильма Веном 2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком располнела.

"Что с весом? Килограммов многовато", "Полнота тебе очень не подходит!", "Ее не узнать", "Мне жалко вашу красивую в прошлом фигуру", – посетовали пользователи.

© БьянкаБьянка
Бьянка
© Бьянка
Бьянка
Некоторые подписчики предположили, что артистка беременна.

"Она мамочкой станет, это не вес набрала, а такая округленная – она же в положении, это видно", "По-моему она ждет ребеночка", – предположили в комментариях.

Другие пользователи призвали вспомнить о таланте певицы.

"Всем нужна была только точеная фигурка, оказывается, а не творчество и голосище", "Люди толстеют, худеют, болеют, выздоравливают. Все мы видоизменяемся в течение жизни. Но то, что ты несешь миру, не изменить никогда", – сказали поклонники.

Ранее Брэд Питт появился на премьере фильма в юбке.
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