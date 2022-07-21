https://ria.ru/20220721/byanka-1803994594.html
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости - РИА Новости, 21.07.2022
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости
Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:24
2022-07-21T17:24
2022-07-21T17:44
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком располнела.Некоторые подписчики предположили, что артистка беременна.Другие пользователи призвали вспомнить о таланте певицы.Ранее Брэд Питт появился на премьере фильма в юбке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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знаменитости, шоу-бизнес
17:24 21.07.2022 (обновлено: 17:44 21.07.2022)
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости
Певица Бьянка располнела до неузнаваемости и спровоцировала слухи о беременности
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком располнела.
"Что с весом? Килограммов многовато", "Полнота тебе очень не подходит!", "Ее не узнать", "Мне жалко вашу красивую в прошлом фигуру", – посетовали пользователи.
Некоторые подписчики предположили, что артистка беременна.
"Она мамочкой станет, это не вес набрала, а такая округленная – она же в положении, это видно", "По-моему она ждет ребеночка", – предположили в комментариях.
Другие пользователи призвали вспомнить о таланте певицы.
"Всем нужна была только точеная фигурка, оказывается, а не творчество и голосище", "Люди толстеют, худеют, болеют, выздоравливают. Все мы видоизменяемся в течение жизни. Но то, что ты несешь миру, не изменить никогда", – сказали поклонники.
Ранее Брэд Питт появился
на премьере фильма в юбке.