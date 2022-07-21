https://ria.ru/20220721/byanka-1803994594.html

Певица Бьянка располнела до неузнаваемости

Певица Бьянка располнела до неузнаваемости - РИА Новости, 21.07.2022

Певица Бьянка располнела до неузнаваемости

Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:24

2022-07-21T17:24

2022-07-21T17:44

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Певица Бьянка выступила на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Внимание поклонников привлекло не шоу, а внешний вид артистки: по их мнению, звезда слишком располнела.Некоторые подписчики предположили, что артистка беременна.Другие пользователи призвали вспомнить о таланте певицы.Ранее Брэд Питт появился на премьере фильма в юбке.

https://ria.ru/20220721/galkin-1803959340.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес