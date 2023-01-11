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Россияне в опросе назвали политика 2022 года - РИА Новости, 11.01.2023
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Россияне в опросе назвали политика 2022 года
Россияне в опросе назвали политика 2022 года - РИА Новости, 11.01.2023
Россияне в опросе назвали политика 2022 года
Президент РФ Владимир Путин стал российским политиком 2022 года по версии россиян, его назвали 55% опрошенных, на втором месте расположился премьер-министр РФ... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:54
2023-01-11T10:57
политика
владимир путин
россия
вциом
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин стал российским политиком 2022 года по версии россиян, его назвали 55% опрошенных, на втором месте расположился премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а третье место занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, следует из результатов опроса ВЦИОМ. "Российским политиком минувшего года по версии россиян стал Владимир Путин (55%). Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 г.) - в ходе декабрьских опросов его в среднем называл каждый второй россиянин (53%). Максимум пришелся на 2014-2015 годы — 71-74%", - следует из результатов исследования. Отмечается, что следом за главной государства с "ощутимым отрывом" следует премьер-министр Михаил Мишустин - политиком 2022 года его считает каждый пятый россиянин (21%). При этом в топ-3 Мишустин входит третий год подряд с приходом в правительство РФ в 2020 году, говорится в исследовании. Третье место занял глава МИД РФ Сергей Лавров, его назвали 13% респондентов. Каждый десятый (10%) назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу, ещё 5% назвали умершего основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского, следует из результатов опроса. Также 25% граждан затруднились назвать политика ушедшего года, а 7% ответили, что таких нет, следует из результатов исследования. В прошлом году почти 40% россиян назвали Путина политиком 2021 года, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Россияне также называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и других. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 и 27 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221226/putin-1841455326.html
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политика, владимир путин, россия, вциом
Политика, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ
10:54 11.01.2023 (обновлено: 10:57 11.01.2023)
 
Россияне в опросе назвали политика 2022 года

ВЦИОМ: 55 процентов опрошенных россиян назвали Путина политиком 2022 года

© Pixabay / PublicDomainPicturesДомашний телефон
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Pixabay / PublicDomainPictures
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин стал российским политиком 2022 года по версии россиян, его назвали 55% опрошенных, на втором месте расположился премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а третье место занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"Российским политиком минувшего года по версии россиян стал Владимир Путин (55%). Президент России неизменно возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений (с 2006 г.) - в ходе декабрьских опросов его в среднем называл каждый второй россиянин (53%). Максимум пришелся на 2014-2015 годы — 71-74%", - следует из результатов исследования.
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Отмечается, что следом за главной государства с "ощутимым отрывом" следует премьер-министр Михаил Мишустин - политиком 2022 года его считает каждый пятый россиянин (21%). При этом в топ-3 Мишустин входит третий год подряд с приходом в правительство РФ в 2020 году, говорится в исследовании. Третье место занял глава МИД РФ Сергей Лавров, его назвали 13% респондентов. Каждый десятый (10%) назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу, ещё 5% назвали умершего основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского, следует из результатов опроса. Также 25% граждан затруднились назвать политика ушедшего года, а 7% ответили, что таких нет, следует из результатов исследования.
В прошлом году почти 40% россиян назвали Путина политиком 2021 года, следом опрошенные назвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Россияне также называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и других.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 и 27 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 опрошенных от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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