19:31 11.01.2023 (обновлено: 19:53 11.01.2023)
Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом России Путиным
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать", - сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24, отвечая на вопрос о скорой встрече с российским лидером.
По его словам, в ходе осенней встречи в Санкт-Петербурге они договорились продолжить диалог по проблеме АЭС. "Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать", - отметил Гросси. "…Мы должны быть ближе к решению. Я повторю, это не невозможно", - добавил глава МАГАТЭ.
В том же интервью итальянскому ТВ Гросси ранее заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.