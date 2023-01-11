https://ria.ru/20230111/magate-1844240477.html

Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным

Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным - РИА Новости, 11.01.2023

Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:31

2023-01-11T19:31

2023-01-11T19:53

магатэ

в мире

рафаэль гросси

владимир путин

россия

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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, в ходе осенней встречи в Санкт-Петербурге они договорились продолжить диалог по проблеме АЭС. "Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать", - отметил Гросси. "…Мы должны быть ближе к решению. Я повторю, это не невозможно", - добавил глава МАГАТЭ.В том же интервью итальянскому ТВ Гросси ранее заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230104/zaes-1843061004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

магатэ, в мире, рафаэль гросси, владимир путин, россия