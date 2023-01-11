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Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным - РИА Новости, 11.01.2023
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Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным
Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным - РИА Новости, 11.01.2023
Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:31
2023-01-11T19:53
магатэ
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
россия
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, в ходе осенней встречи в Санкт-Петербурге они договорились продолжить диалог по проблеме АЭС. "Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать", - отметил Гросси. "…Мы должны быть ближе к решению. Я повторю, это не невозможно", - добавил глава МАГАТЭ.В том же интервью итальянскому ТВ Гросси ранее заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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магатэ, в мире, рафаэль гросси, владимир путин, россия
МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Россия
19:31 11.01.2023 (обновлено: 19:53 11.01.2023)
 
Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом России Путиным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что надеется вскоре встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я ожидаю и надеюсь, что смогу это сделать", - сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24, отвечая на вопрос о скорой встрече с российским лидером.
По его словам, в ходе осенней встречи в Санкт-Петербурге они договорились продолжить диалог по проблеме АЭС. "Путин заявил, что это техническая работа, и он готов это делать", - отметил Гросси. "…Мы должны быть ближе к решению. Я повторю, это не невозможно", - добавил глава МАГАТЭ.
В том же интервью итальянскому ТВ Гросси ранее заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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