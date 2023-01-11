19:18 11.01.2023 (обновлено: 19:33 11.01.2023)
Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе
Гендиректор МАГАТЭ Гросси поедет на Украину на следующей неделе, а затем посетит Россию
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.
"На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским, премьером (Денисом - ред.) Шмыгалем, министром иностранных дел (Дмитрием – ред.) Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию", - сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.
По его словам, в октябре в Санкт-Петербурге он имел "глубокую и искреннюю беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это необходимо, чтобы прийти к соглашению", - указал глава МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.