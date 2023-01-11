https://ria.ru/20230111/magate-1844238106.html

Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе

Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе - РИА Новости, 11.01.2023

Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:18

2023-01-11T19:18

2023-01-11T19:33

магатэ

украина

россия

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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.По его словам, в октябре в Санкт-Петербурге он имел "глубокую и искреннюю беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это необходимо, чтобы прийти к соглашению", - указал глава МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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Владимир Лаврентьев

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