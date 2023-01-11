Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/magate-1844238106.html
Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе
Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе - РИА Новости, 11.01.2023
Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:18
2023-01-11T19:33
магатэ
украина
россия
в мире
рафаэль гросси
владимир путин
владимир зеленский
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.По его словам, в октябре в Санкт-Петербурге он имел "глубокую и искреннюю беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это необходимо, чтобы прийти к соглашению", - указал глава МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230111/magate-1844240477.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, украина, россия, в мире, рафаэль гросси, владимир путин, владимир зеленский, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, мид украины
МАГАТЭ, Украина, Россия, В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, МИД Украины
19:18 11.01.2023 (обновлено: 19:33 11.01.2023)
 
Глава МАГАТЭ посетит Украину на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ Гросси поедет на Украину на следующей неделе, а затем посетит Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 янв – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе поедет на Украину, после чего рассчитывает посетить Россию.
"На следующей неделе я снова буду на Украине, рассчитываю встретиться с президентом (Владимиром – ред.) Зеленским, премьером (Денисом - ред.) Шмыгалем, министром иностранных дел (Дмитрием – ред.) Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию", - сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.
По его словам, в октябре в Санкт-Петербурге он имел "глубокую и искреннюю беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. "Это необходимо, чтобы прийти к соглашению", - указал глава МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 19:31
Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным
 
МАГАТЭУкраинаРоссияВ миреРафаэль ГроссиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДмитрий КулебаМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала